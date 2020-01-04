Подрывные работы

Что случилось в Магнитогорске?

В 6.02 минуты утра 31 декабря 2018 г. в Магнитогорске произошел взрыв. Взорвалась квартира, расположенная прямо над аркой в 7-м подъезде громадного многоквартирного дома. Арка не выдержала, подъезд рухнул, погибли 39 человек.

Уже вечером 31 декабря следователи пришли к жене одного из местных магнитогорских исламистов — Альмира Абитова. Утром 1 января они прямо заявили ей, что тело ее мужа находится под завалами.

Тем же утром 1 января дворник нашел в мусорной урне возле ТЦ «Континент» пакет со взрывчаткой и присоединенным к нему телефоном.

Это было более чем странное место для теракта: ведь 1 января ТЦ был закрыт, и если бы пакет взорвался, то количество жертв было бы минимально.

Однако пакет не взорвался вообще. Он был так плохо сделан, что дворник обезвредил его, просто сорвав телефон.

В тот же день в ночь на 2 января в Магниторгоске была расстреляна маршрутка, в которой находились три члена местной исламистской ячейки: Махмуд Джумаев, Альмир Абитов и Алишер Каимов (судя по всему, крыша у всех троих уехала на почве вражды с неверными далеко и всерьез.) Сразу после расстрела один из его участников или кураторов позвонил журналистке Znak.сom и сообщил, что они ликвидировали террористов, взорвавших дом в Магнитогорске и планировавших новые теракты.

В квартире, которую снимали исламисты, прошел обыск: демонстративный, с оцеплением и эвакуацией всего дома — так, чтобы гарантировать максимальный публичный эффект. В город спешно приехал Владимир Путин, и СК объявил, что расследует «все версии» взрыва.

Казалось бы, все шло к тому, что ФСБ вот-вот объявит о раскрытии теракта, но ничего такого не последовало. Власти продолжали настаивать на первой версии: взрыв газа. Население им доверяло мало (у нас население только голосует за власть, но доверять не доверяет), и это недоверие подогревалось многочисленными публикациями Znak.com, BAZA, и пр., содержавшими подробные и явно слитые органами детали.

Например, одна из публикаций Znak.сom рисовала нам совершенно невероятную, фантастическую картину беспримерной активности магнитогорских силовиков. Согласно ей, эти мудрые и стойкие люди отсмотрели все камеры и увидели «мужчину, выходящего утром 31 декабря без вещей из дома незадолго до взрыва». После этого «путем оперативных мероприятий» в кратчайший срок удалось установить причастность этого мужчины к экстремизму. Кроме этого, силовики отсмотрели видеокамеры возле всех торговых центров, увидели на камере возле ТЦ «Континент» бомжа, который что-то достает из урны, умудрились распознать, что он достал взрывчатку. «В результате силовики недалеко от ТЦ «Континент» выходят на частную «Газель», следует перестрелка, пожар, и еще «четвертого подозреваемого убили при задержании на съемной квартире только днем 2 января».

Можно только поздравить авторов этого рассказа с готовым сценарием для сериала, который покажут по зомбоящику в день чекиста.

В этом рассказе наши силовики предстают в виде гибрида Шерлока Холмса и Джеймса Бонда, способного за день отсмотреть десятки тысяч часов видеосъемки и мгновенно распознать экстремиста по зернистому изображению, на котором обыкновенно не видно не то, что черт лица, но и деталей одежды. «Мужчина вышел из двери дома». Подозрительное событие, что и говорить! Из дверей многоквартирных домов, ясен пень, никто не выходит, кроме экстремистов. Все нормальные люди, как известно, покидают эти дома другим способом.

Фото: РИА Новости

Как связаны между собой все эти три события: взрыв дома, бомба у ТЦ и расстрел маршрутки?

Есть три варианта их объяснения.

Первый.

Исламисты Джумаев, Абитов и Каимов взорвали дом и оставили на остановке бомбу. Бойцы невидимого фронта, чудо-следователи и пр. (см. статью Znak.сom) меньше чем через 12 часов установили, что случилось. На следующий день они ликвидировали террористов и предотвратили новые теракты.

Возможен ли такой вариант? Несомненно.

Однако в таком случае у меня вопрос: почему наше ФСБ, которое обожает изобретать несуществующие заговоры и предотвращать несуществующие теракты, не объявляет официально об этом своем грандиозном успехе?

При этом, заметьте, ФСБ не молчит. Она подмигивает, течет из всех щелей, всячески намекает: это мы! Это мы!

Много ли вы знаете случаев, когда сразу после ликвидации террористов ее участники звонили журналистам со словами: «мы тут расстреляли террористов»?

Вариант второй.

В доме взорвался газ. Как только это случилось, сотрудники местного ФСБ, которых хлебом не корми, дай раскрыть теракт, немедленно решили, что это сделали известные им исламисты, и расстреляли, а потом попытались доказать, что они ликвидировали террористов, достойны повышения и пр.

Но доказать это не удалось, просто потому, что это было не так. И поэтому, несмотря на все усилия наших героев, уже примерявших новые звездочки, им оставалось только художественно врать прессе. В таком случае остается очень нехороший вопрос: а кто же оставил в мусорной урне сверток со взрывчаткой, который не взорвался и не мог причинить большого вреда, но зато нагнал паники?

И, наконец, есть и еще и

Третий вариант.

В раскрытии нашего «теракта» обращает на себя внимание необыкновенная быстрота. В 6 утра взорвался дом, а уже вечером того же дня к жене Абитова пришли.

Обычно наши спецслужбы не замечены в такой выдающейся работе. К примеру, взрывы в Московском метро произошли 29 марта 2010 г., а имя одной из террористок, Марьям Шариповой, было установлено только 3 апреля, причем из-за того, что ее отец обратился в местную прокуратуру с заявлением о пропаже дочери.

Имена организаторов взрыва на вокзале в Волгограде 29 декабря 2013 г. были установлены и объявлены только 30 января 2014 г.

Быстро раскрыли теракт только в питерском метро. 3 апреля взорвался смертник, а 4 апреля СК уже назвал его имя. Но это потому, что спецслужбы знали о подготовке теракта и даже слушали телефоны террористов, — просто их информация была неполной.

Как же спецслужбам с такой невероятной быстротой удалось раскрыть теракт в Магнитогорске? Не имея ни улик, ни отпечатков пальцев, ни следов взрывчатки, ни ДНК, они уже на следующий день уверенно сообщали жене Абитова, что его труп лежит под развалинами дома, — и, как мы знаем, ошиблись, потому что никакого Абитова под развалинами не было, и его расстреляли потом в маршрутке?

Эта невероятная быстрота, скорее всего, означала, что среди исламистов был осведомитель или даже провокатор.

А теперь представьте себе. Вы — майор или полковник ФСБ, и вы внедрили к исламистам в Магнитогорске агента, и он каждый день вам отчитывается, как они там паяют, режут обрезки труб, закупают симки, и вы уже потираете руки в предвкушении громкого предотвращения масштабного теракта (вполне настоящего, вероятно), — и тут утром 31 декабря на воздух взлетает дом.

Какая ваша первая реакция? Животный ужас: обманули! Какая ваша вторая реакция? Замочить всех, с концами, и особенно вместе с осведомителем, потому что если будут аресты и допросы, то вам, майору (полковнику, подполковнику, генералу), не сносить погон, вы заигрались, готовили процесс, а получился теракт. Вот после этого-то вы и будете расстреливать «маршруточников», а не арестовывать их, вот после этого-то вы и будете звонить с места расстрела журналистам со словами «мы тут ликвидировали террористов». Потому что иначе вы наворотили вагон и маленькую тележку, и вам за это отвечать.

Как узнать, какая из версий правильная?

Очень просто.

Для этого СК надо всего лишь публично объявить, кто именно арендовал в ту ночь на 31 декабря ту злосчастную взорвавшуюся квартиру номер 164, сдававшуюся посуточно.

Согласно сливам от спецслужб, квартира была сдана одному из «маршруточников» . Если это так, то в Магнитогорске действительно произошел теракт, и остается только догадываться, почему наше ФСБ скрывает свое геройство.

Однако согласно официальной информации, взорвавшаяся квартира была арендована жительницей этого же дома на Новый год для своего сына. «Не подтвердилась информация о том, что квартиру №315 в доме на Карла Маркса за день до взрыва сдали мигрантам, которые якобы и могли устроить теракт. На самом деле ее сняла для своего сына жительница этого же дома Наталья», — писала «Новая» спустя пять месяцев после теракта.

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Если квартира была снята Натальей, то вопрос об Абитове, который ее снял, отпадает. Вместо этого возникает другой вопрос: как получилось, что силовики меньше чем через сутки вышли на группу исламистов, которые, я совершенно согласна, были очень нехорошие люди, но которых ничего со взрывом дома не связывало и на которых невозможно было выйти путем расследования взрыва?

Нам говорят, что о теракте официально не объявляют потому, что власти не любят, когда в стране происходят теракты, — вот, мол, поэтому и врут. Это правда. Например, когда 24 августа 2004 — перед Бесланом — в небе взорвались сразу два самолета, власти несколько дней пытались отрицать очевидное. Но тут просто не тот случай. Если все, что нам сливают силовики, правда, то пиар-минусы от теракта многократно перевешиваются поразительной, мгновенной, безупречной работой спецслужб. Чего ж не похвастаться-то?

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На мой взгляд, силовики действительно многое скрывают в истории с Магнитогорском.

Но что они скрывают — тот факт, что они героически и в кратчайшие сроки вычислили и замочили взорвавших Магниторгорск террористов? Или они скрывают, что с перепугу замочили группу исламистов, которая находилась под их контролем, и, может быть, даже готовила теракты, — но дома в Магнитогорске не взрывала.

Что они скрывают — собственную доблесть? Или скрывают собственную паранойю, заговоростроительство и некомпетентность?

В любом случае одну вещь я нахожу забавной. А именно — что те же самые люди, которые не верят ни единому слову пропаганды, сказанной официально, оказываются легко подвержены той же самой пропаганде, когда она имеет неофициальный характер. Бьюсь об заклад — арестуй силовики Джумаева, Абитова и Каимова и предъяви им обвинение — и половина людей, которые сейчас пускают сопли по поводу кровавого ФСБ, нагло скрывшего от общества исламистский теракт, — изо всей силы защищали бы этих «невинных» людей от кровавого ФСБ, которое якобы само взорвало дом в Магнитогорске, чтобы обвинить мирный ислам и пр.

Юлия Латынина

Обозреватель «Новой»

Источник: Новая газета

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