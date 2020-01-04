Ученые провели исследование птичьего гриппа и обнаружили шесть новых видов

04.01.2020, 10:04, Разное

Российские и японские исследователи провели исследование птичьего гриппа и обнаружили шесть новых видов. Также специалисты подробнее изучили способы распространения данного заболевания.
Исследование длилось в течение десяти лет, что позволило экспертам детально проследить заболеваемость, пути заражения и штаммы вирусов. Птицы маркировались GPS-датчиками для отслеживания пути их миграции. За период эксперимента было проанализировано 1652 образца биологического материала, взятого у разных особей. Пернатые для перелетов выбирали три разных маршрута с 2017 по 2018 год. Специалистам удалось выделить 69 штаммов вируса, среди которых 6 до этого не обнаруживалось в северной Евразии. Интересной находкой стал подтип H12, который впервые нашли на территории России. Ранее он был мало изучен. Также были обнаружены следы вирусов, обычно встречающихся в Северной Америке, в Сибири.

Эти исследования призваны детальнее изучить природу вирусов, подробно разобраться в их развитии, размножении, симптоматике, разработать эффективные лекарства. Это поможет реагировать на возникновение заболеваний на территории Японии и Дальнего востока России. Возбудители очень близки к тому, чтобы эта болезнь встречалась и у людей, если произойдет генная мутация, то может возникнуть масштабная эпидемия. Специалисты надеются, что к тому моменту они будут готовы максимально эффективно воздействовать на вирус.



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