Ксения Алферова почтила память Александра Абдулова трогательным снимком: «Поверить в это сложно»

04.01.2020, 10:04, Разное

Ксения Алферова почтила память покойного Александра Абдулова. Актриса разместила в Instagram трогательный снимок, отметив, что ей до сих пор сложно поверить в случившееся.
Знаменитость фактически считала артиста своим отцом. На опубликованном сюжете запечатлены режиссёр, Ирина Алферова и ее дочь Ксения. На черно-белом фото вся семья улыбается и смотрит в камеру. В подписи к посту телеведущая пожаловалась, что не любит 3 января, ведь в этот день ушел из жизни Абдулов. Несмотря на прошедшее время, представительница шоу-бизнеса до сих пор не смирилась с потерей. Известно, что актер официально удочерил ее во время брака с ее родительницей. Однако Александр Гавриилович всегда считал девочку родной дочерью и трогательно о ней заботился.

Со дня смерти знаменитости прошло уже 12 лет, но люди все еще помнят его по многочисленным ролям в кино. В последние годы у Абдулова были проблемы со здоровьем. В 2007 году ему диагностировали язву и сделали операцию, после чего у кинорежиссёра ухудшилось состояние сердца. Он отправился в Израиль, где узнал о запущенной онкологии легкого.



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