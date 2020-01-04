«О чем вы думали!»: Трамп схватился за голову после звонка Путина

04.01.2020, 9:58, Разное

Случай произошел в 2017 году во время ужина президента США Дональда Трампа и занимавшей на тот момент пост премьер-министра Великобритании Терезой Мэй. Это был первый зарубежный визит британского политика, сообщает Business Insider.

Через несколько недель после победы на президентских выборах Трамп принимал Мэй в столице Соединенных Штатов – Вашингтоне. В ходе разговора собеседница спросила лидера о том, не доводилось ли ему общаться с президентом России Владимиром Путиным. 

Глава американского государства ответил отрицательно. После этого к нему наклонился генерал Майкл Флинн, который занимал пост советника по национальной безопасности. Он признался, что Путин звонил в Белый дом несколькими днями ранее, однако этот звонок не смогли включить в программу из-за плотного графика президента. В ответ Дональд Трамп «взорвался».

«Вы шутите? Владимир Путин пытался позвонить мне, и вы его не соединили? О чем, черт возьми, вы думали. Что вы за быки? Как такое может быть, что мне звонит Путин, а вы не соединяете? Я не знаю, что вы, ребята, делаете», – гневался глава США.



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