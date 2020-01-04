Вооруженные силы Ирака опровергли авиаудар по шиитскому ополчению в районе Багдада

04.01.2020, 9:58, Новости дня

Кортеж машин шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» не подвергался удару с воздуха в районе Эт-Таджи, заявили Вооруженные силы Ирака.

Об этом информирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что автоколонна шиитского ополчения подверглась авиаудару в Эт-Таджи в 27 км к северу от Багдада. В самом шиитском ополчении заявили об ударе по колонне медиков, в результате которого погибли пять-шесть человек.

Коалиция США открестилась от нанесения этого удара.



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