В новогоднюю ночь боевики на Донбассе пиротехникой сожгли жилой дом – штаб ООС

В новогоднюю ночь боевики сожгли жилой дом в поселке Викторовка Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

«По данным разведки, во время празднования Нового года, представителями незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск с применением пиротехнических средств, стрелкового оружия и ЗУ-23-2 в населенном пункте Викторовка был сожжен жилой дом», – говорится в сообщении пресс-центра.

По словам украинских военных, в ночь на 4 января в Старой Ласпе Донецкой области произошла ссора между боевиками и кураторами из РФ. Они открывали огонь из стрелкового оружия.

Новорічні "розваги" окупантів За даними розвідки, під час святкування Нового року, представниками незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ з застосуванням піротехнічних засобів, стрілецької зброї та ЗУ-23-2 у населеному пункті Вікторівка було спалено житловий будинок. Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Reede, 3. jaanuar 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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