Эксперты рассказали о самых значимых для России китайских автомобилях 2020 года

Эксперты автомобильного рынка рассказали о самых значимых для РФ китайских транспортных средствах 2020 модельного года. Haval, Chery и Geely намерены существенно увеличить свои продажи за счёт презентации флагманских кроссоверов.

Haval постепенно набирает обороты продаж и сейчас его внедорожники на территории РФ обошли конкурентов из других китайских автомобилестроительных корпораций. Что именно припасено у компании на 2020 год, пока не известно. Инсайдеры утверждают, что поклонникам стоит ожидать появление Haval H5, который сможет потеснить даже «Патриота» от УАЗ. Официальные представители Geely также не остались в стороне, но были куда многословнее своих конкурентов из Haval. Они сразу заявили о намерении выпустить в первом квартале кроссовер Coolray (SX11) и автомобиль повышенной проходимости FY11. Второй будет выполнен в кузове купе, что нетипично для «китайцев» и должен составить конкуренцию четвёртой BMW. В Chery не намерены интриговать российских автолюбителей и рассказали о намерении обновить полюбившуюся многим линейку Tiggo. На очереди «восьмёрка», которая и станет главным достижением корпорации в 2020 году. Если этого будет мало, то в компании подготовили премиальный внедорожник Chery Exeed TXL.

Из менее известных китайских компаний выделяется Changan с намерением ворваться в тройку самых популярных брендов на российском автомобильном рынке. Его CS75 FL составит конкуренцию Kia Rio и Hyundai Solaris, а под конец лета выйдет пикап Kaicheng. GAC Motor представит минивэн GN8 с довольно богатым оснащением, чего крайне мало в России, а ведь спрос на такие машины только растёт. В стороне не останется и кроссовер GAC GS5. От JAC следует ожидать появление кроссоверов S7 и S4, а FAW планируют представить абсолютно новый внедорожник и седан C-класса Besturn B30. Последним даст о себе знать Brilliance с моделью повышенной проходимости V3 и пикапом Tunland.

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