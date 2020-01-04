New York Times обвинила Помпео в дезинформации о реакции иракцев на гибель Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео преувеличил реакцию иракцев, которые, по его словам, якобы обрадовались ликвидации командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани, пишет New York Times.
Помпео в Twitter разместил видео, сообщив, что на нем показано, как иракцы «танцуют в поддержку свободы, благодарные за то, что генерала Сулеймани больше нет». Газета проверила аутентичность видео, побеседовав с очевидцами, передает ТАСС.
В итоге New York Times пришла к выводу, что видео продолжительностью 22 секунды является подлинным, но картина всеобщего ликования явно приукрашена – никто из людей на записи не танцевал, все они бежали, группа при этом была малочисленной. Только один из них, пишет NYT, ликовал по поводу гибели Сулеймани, а остальные скандировали, что смерть – это отмщение за смерть иракцев, которые протестовали против присутствия Ирана в Ираке.
Газета отмечает, что акция продолжалась не дольше двух минут, к демонстрантам никто не присоединился. Видео New York Times считает примером распространения дезинформации в современном мире – Помпео слишком стремился создать нужную Вашингтону картину происшедшего.
В пятницу американские военные нанесли ракетный удар по району Багдада, был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Тегеран счел это убийство равноценным развязыванию войны со стороны США. В то же время американский президент Дональд Трамп сообщил о «попытке остановить войну».
Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации после убийства Сулеймани.
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