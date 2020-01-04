В США из-за слухов о Третьей мировой войне обрушили сайт призывной системы

После убийства иранского генерала Касема Сулеймани в топ Twitter выбился хештег #WWIII – «Третья мировая война». На фоне этого в США рухнул сайт призывной системы.

Хештег стал одним из самых популярных в Twitter через сутки после атаки США на иранского генерала. В соцсети обсуждают этот хештег, отмечая, что «боятся проснуться в мире, где по небу будет растекаться страх и ужас», информирует НТВ.

На фоне слухов о новой войне в США рухнул сайт призывной системы. Призыв в армии США не используется с 1973 года, однако некоторые категории граждан могут быть призваны по решению конгресса и президента. Вероятно, сайт обрушили те, кто пытался выяснить, нужно ли начинать готовиться к войне.

«Это действие, очевидно, приблизило нас к очередной бесконечной войне. Той самой войне, в которую президент обещал нас не втягивать», – сообщил также лидер демократов в американском сенате Чак Шумер.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в районе Багдада в пятницу в результате американского ракетного удара. Президент США Дональд Трамп сообщил о «попытке остановить войну» таким образом, однако в Иране эти действия и расценили как развязывание войны, пообещав отомстить.

Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации в связи с убийством Сулеймани.

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