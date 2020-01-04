Денис Клявер удивил поклонников результатами своей новогодней «диеты»

04.01.2020, 9:30, Разное

Известный певец Денис Клявер удивил своих поклонников результатами новогодней «диеты». Только за несколько дней праздников артист поправился на 2 килограмма.
Новогодние застолья и обильное количество всевозможной, не очень полезной, еды не обходят стороной даже знаменитостей. Денис Клявер не стал отрицать, что поправился за это время и даже назвал точную цифру. Оказывается, исполнитель теперь весит на 2 килограмма больше, чем до новогоднего торжества. Его супруга тоже не слишком следила за фигурой в праздничные дни, но набрала всего килограмм.

Исполнитель поинтересовался у своих поклонников,кто и насколько потолстел за эти несколько дней празднования Нового года. Подавляющая часть фанатов даже не ответила Денису Кляверу точной цифрой, отметив, что до сих пор боятся становиться на весы, чтобы не расстраиваться от увиденного.



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