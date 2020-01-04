Поплавский и Винник заявили о возобновлении национальной музыкальной премии «Українська пісня року»

Премия «Українська пісня року» будет возобновлена в новом формате, церемония награждения состоится уже в этом году – 12 февраля в Национальном дворце искусств «Украина». Об этом сообщили ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский, который объявил о завершении сценической карьеры, и певец Олег Винник, пишет издание «Факты».

«Мы решили возобновить проект «Українська пісня року» и отметить лучших исполнителей страны, которые создают уникальную современную музыку, тех, кто укрепляет нашу духовность, развивает культуру и прославляет Украину в мире. А также тех, кто своим многолетним творчеством, пропитанным национальными традициями, этникой, любовью к своей стране и музыке, стал легендой и примером для поколений украинцев. Я считаю, что необходимо поддерживать талантливую молодежь и беречь достояние нации. Украинская песня должна доминировать в национальном теле и радио пространстве», – сказал Поплавский, который основал премию в 2004 году для поддержки и развития песни на украинском языке.

Фото: fakty.ua

Он сообщил, что модернизирует концепцию премии, и с участием молодых и прогрессивных специалистов вместе с Винником создает новый и качественный музыкальный проект. Жюри учитывает популярность исполнителей, востребованность на телевидении и радио, а также просмотры в соцсетях, гастрольную активность и создание нового материала.

«Для меня очень важно и значимо работать над этим проектом. Верю, что «Українська пісня року» станет главной и самой престижной музыкальной премией страны. Мы отметим тех артистов, которые своим творчеством несут любовь к Украине, честно создают свою музыку и с открытым сердцем дарят ее людям. Нам важно помнить о своих корнях, о том, кто мы есть, чтобы показывать достойный пример будущим поколениям, – заявил Винник. – Мне кажется, многие исполнители остаются незамеченными, недооцененными. Зрители ходят на концерты и поют песни артистов, которые не могут пробиться на телевидение. Я знаю, о чем говорю. Хочу, чтобы таких исполнителей оценили профессионалы, чтобы они выходили на большую сцену и строили успешное будущее, чтобы имена новых талантливых артистов, которых у нас много в стране, знали не только в Украине, но и в мире. Наша главная задача – показать актуальных на сегодняшний день артистов и отметить настоящих звезд, чьи имена уже вошли в историю украинской эстрады».

Фото: fakty.ua

Режиссером-постановщиком проекта выступает Катя Царик, которая создала клипы для многих звезд шоу-бизнеса и была режиссером недавнего концерта Винника во Дворце спорта.

«Для меня, как для выпускницы Университета культуры – большая честь и ответственность работать над этим проектом. Наша задача – создать не привычный классический концерт, а сделать акцент на модернизации, технологичности, современной картинке. Гармонично вложить все это в смысл каждой песни. Украина зарекомендовала себя на мировой арене шоу на очень высоком уровне. Большая команда уже приступила к работе, и это новый вызов для нас», – отметила она.

За техническое наполнение концерта, световые и звуковые эффекты отвечает еще один выпускник университета руководитель кампании ALIGHT Владимир Андрусишин.

Фото: fakty.ua

«Для меня принципиально важно поддерживать украинскую песню, хочется, чтобы она была мощно представлена во всех сферах, чтобы было модно создавать и слушать украинскую песню, не зависимо от квот. Ведь она достойна того – самая мелодичная и красивая в мире. И мы доказали это беспрецедентным марафоном украинской песни «Пісня об’єднує нас», вошедшим в Книгу рекордов Гиннесса – 110 часов 4 минуты и 30 секунд беспрерывно в прямом эфире УТ-1 звучали украинские песни. Их услышали во всем мире, на всех континентах, – сказал Поплавский. – Мне не безразлична судьба нашей страны, культуры, языка, песни. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы развивать и приумножать национальные достижения. Это и есть моя жизненная позиция. Ведь песня – это наш генетический код, наше будущее и посыл поколениям».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Разом із @olegg.vynnyk презентували спільний проект — Національну музичну церемонію нагородження «Українська пісня року»! * * Грандіозна подія відбудеться 12 лютого в Національному палаці мистецтв «Україна». * * Любіть українське! Цінуйте українське! Підтримуйте українське! Українці, єднаймося! * * #поплавський #олегвинник #українськапісняроку #ukraine #poplavskiy

Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail) 2 Янв 2020 в 1:22 PST

Организаторы заявили, что проект станет ежегодным.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Некоторые способы нормализации кровяного давления сокращают риск инфаркта, инсульта и развития почечной недостаточности. Медики назвали самые результативные из них. При лечении вышеназванного недуга помогают мочегонные лекарства, бета-адреноблокаторы и ингибиторы АПФ, которые снижают частоту сердечных сокращений и предупреждают неправильную работу сосудов. В список немедикаментозных методов борьбы с гипертонией медики отнесли похудение и занятия в зале. По […]