«Уговорила Жасмин»: Татьяна Навка запела в новогоднюю ночь дуэтом

04.01.2020, 9:30, Разное

Татьяна Навка запела в новогоднюю ночь и преподнесла зрителям оригинальный сюрприз. Новые грани таланта знаменитой спортсменки засверкали во время дуэта с Жасмин.
Вместе с подругой, уговорившей ее испытать себя в другом амплуа, выходить на сцену в необычном амплуа было не так страшно, призналась Татьяна Навка. От покорения новой вершины её переполняют эмоции, которыми она щедро делится с поклонниками. Самую большую поддержку дебютному выступлению мамы оказала её младшая дочь Надежда. Яркий наряд, состоящий из латексного плаща розового цвета, берета и оригинальных аксессуаров, произвел на девочку потрясающее впечатление. Назвав Татьяну Навку красавицей, она подарила маме самый дорогой комплимент. Понравился номер и зрителям. Ночь подарков и открытий преподнесла им позитивное настроение.

Чаще всего артистам приходится трудится в праздничные дни. Продолжает свое триумфальное шествие в Москве ледяное шоу спортсменки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Последнее представление состоится до 7 января, только тогда Татьяна Навка полностью посвятит себя семье и сможет отдохнуть.



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