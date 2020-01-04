Ксения Собчак поставила своего 3-летнего сына Платона на лыжи

04.01.2020, 9:30, Разное

Ксения Собчак показала своего подросшего сына Платона на лыжах. Мальчик учится кататься на одном из курортов французских Альп.
На фотографии запечатлён не только сам Платон, но и другие дети, которые, судя по всему, также учатся катанию. Ксения Собчак не была многословна в комментариях и просто подписала публикацию одним словом: «Лыжник». Поклонники оценили такую возможность увидеть подросшего сына Ксении Собчак и Максима Виторгана. Они отметили внешнюю схожесть ребёнка с отцом.

Не все фанаты Ксении Собчак отнеслись к фотографии положительно. Некоторые указали на выражение лица Платона, который явно не в восторге от происходящего. Они усомнились в желании 3-летнего мальчика осваивать этот способ передвижения по снегу.



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