Ксения Собчак поставила своего 3-летнего сына Платона на лыжи

Ксения Собчак показала своего подросшего сына Платона на лыжах. Мальчик учится кататься на одном из курортов французских Альп.

На фотографии запечатлён не только сам Платон, но и другие дети, которые, судя по всему, также учатся катанию. Ксения Собчак не была многословна в комментариях и просто подписала публикацию одним словом: «Лыжник». Поклонники оценили такую возможность увидеть подросшего сына Ксении Собчак и Максима Виторгана. Они отметили внешнюю схожесть ребёнка с отцом.

Не все фанаты Ксении Собчак отнеслись к фотографии положительно. Некоторые указали на выражение лица Платона, который явно не в восторге от происходящего. Они усомнились в желании 3-летнего мальчика осваивать этот способ передвижения по снегу.

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