Пригожин ответил критикам «голубых огоньков»

04.01.2020, 9:26, Новости дня

Продюсер Иосиф Пригожин вступился за артистов, которые снимаются в традиционных новогодних «голубых огоньках», заявив, что зрители и телекритики не понимают всей сложности создания таких проектов.

«Работа на новогодних огоньках – это ведь не просто зайти в кадр и спеть. На самом деле это адский труд. Все начинается с согласования графика. Телеканалу, который предлагает съемки в новогоднем шоу, необходимо попасть в график артиста, но это удается не всегда, поэтому приходится идти на компромисс», – передает его слова Ura.ru.

Он добавил, что артистам «приходится сниматься на улице и в холодных павильонах», после чего многие из них болеют.

«Свою роль играет и волнение. Настоящему артисту, которому небезразличен зритель, всегда тяжело выходить на сцену. Даже такие опытные звезды, как Алла Пугачева и София Ротару, продолжают волноваться и перед съемками, и перед концертом», – сообщил Пригожин.

Продюсер считает, что нельзя критиковать «голубые огоньки» и за повторяемость артистов.

«Радуйтесь, что у вас есть Пугачева, Ротару. Вы будете плакать, когда их не будет. Необходимо наслаждаться их музыкой и творчеством, пока есть возможность, потому что по-настоящему великих артистов – единицы. И многим из них нет действительно достойной смены», – сообщил он.

Пригожин выразил мнение, что «у каждого времени есть свои традиции, которые лучше не нарушать», потому что эксперименты не дают необходимого рейтинга.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила о том, что многим надоело сутками пересматривать «голубые огоньки» и «другие устаревшие шоу». Кинокритик Антон Долин также выразил мнение, что «голубые огоньки» никто не смотрит.

В прошлые новогодние праздники также разгорелась дискуссия вокруг «голубого огонька» – тогда пародию на него выпустил Иван Ургант.



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Последнее: Продюсер Иосиф Пригожин вступился за артистов, которые снимаются в традиционных новогодних «голубых огоньках», заявив, что зрители и телекритики не понимают всей сложности создания таких проектов. «Работа на новогодних огоньках – это ведь не просто зайти в кадр и спеть. На самом деле это адский труд. Все начинается с согласования графика. Телеканалу, который предлагает съемки в […]

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