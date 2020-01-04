Samsung презентовала линейку игровых мониторов Odyssey

04.01.2020, 9:21, Разное

Компания Samsung создала очередной инновационный гаджет, линейку игровых мониторов. Odyssey G9 стали первыми в мире дисплеями для гейминга, поддерживающими перспективное разрешение Dual Quad с частотой обновления в 240 Гц.
Разработка южнокорейской корпорации представляет собой специфический вогнутый QLED-дисплей. В серии новинок предусмотрен выход двух моделей с индексом G7 и G9. Первую можно будет приобрести в вариациях с диагоналями экрана в 27 и 32 дюйма, вторая же получит дисплей величиной в 49 дюймов. Кривизна экранов во всех вариантах устройств получила сверхглубокий показатель — 1000R. Кроме того, они обеспечены документацией стандарта безопасности для зрения Eye Comfort от TÜV Rheinland.

Samsung Odyssey G9 выполнен в соотношении сторон 32 на 9, а время отклика составляет всего 1 МС. При этом на задней части аппарата производитель разместил подсветку с 52 цветами и пятью световыми эффектами. Соотношение сторон дисплея Odyssey G7 — 16:9, а яркость на пике составляет 600 кд/м2.

Обе версии монитора обеспечены поддержкой адаптивной синхронизации G-Sync, а также Adaptive Sync, доступ к которым откроют с апреля текущего, 2020 года. Инновационные разработки станут первыми устройствами с реализацией новейших достижений сферы IT. Новинки вполне могут претендовать на звание бестселлеров на рынке технологий.



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Последнее: Компания Samsung создала очередной инновационный гаджет, линейку игровых мониторов. Odyssey G9 стали первыми в мире дисплеями для гейминга, поддерживающими перспективное разрешение Dual Quad с частотой обновления в 240 Гц. Разработка южнокорейской корпорации представляет собой специфический вогнутый QLED-дисплей. В серии новинок предусмотрен выход двух моделей с индексом G7 и G9. Первую можно будет приобрести в вариациях […]

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