Эксперты назвали кутью основным блюдом на Рождество Христово

Эксперты рассказали, что должно присутствовать на праздничном столе в ходе встречи праздника. Кутья является основным блюдом на Рождество Христово.

Вечером 6-го января уже начинается торжество, которое православные христиане будут отмечать 7-го. Стол следует накрывать щедро и подавать основные блюда. Поскольку в этот день заканчивается пост, еда должна соответствовать. Раньше хозяйки готовили 12 блюд, ведь это число апостолов, которые были у Иисуса Христа на Тайной Вечере. Согласно упрощенным традициям, подают ту пищу, которую употребляют члены семьи. На Рождество Христово на столе обязательно должна присутствовать кутья. Зачастую ее варят из пшеницы, но иногда из риса или ячменя, добавляя туда мед, орехи, изюм, мак, шоколад.

Также в день праздника нужно приготовить взвар – напиток из сухофруктов, который является символом живой воды, очищающей душу и тело. Кроме этого, хозяйки пекут пироги с разной начинкой, делают блины и вареники, а также блюда из гороха и фасоли, борщ с сушеными грибами, кушанья из капусты, рыбу.

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