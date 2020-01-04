Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи предупредил о мести за убийство Сулеймани

04.01.2020, 9:21, Разное

Маджид Тахт-Раванчи, занимающий пост постпреда Ирана при ООН, в беседе с журналистами CNN предупредил, страна не станет закрывать глаза на убийство генерала Касема Сулеймани. По словам дипломата, Тегеран «будет мстить».
Тахт-Раванчи добавил, Иран обязательно подготовит ответ на спецоперацию США, в результате которой погиб Сулеймани, и сделает это так, как посчитает необходимым. Тегеран определится самостоятельно с местом и временем мести. Пострпред напомнил, Вашингтон еще в 2018-м начал вести экономическую войну против Ирана, а ликвидацию Сулеймани назвал терактом, спровоцировавшим страну на более решительные шаги. Посол считает, американцы не обладают весомыми для суда доказательствами, что иранский генерал представлял для них серьезную угрозу. Именно поэтому Тахт-Раванчи называет действия США «новой главой, равноценной развертыванию против Ирана войны».

Напомним, 3 января военными силами США была проведена спецоперация, в ходе которой погиб Сулеймани. Как заявлял ранее Дональд Трамп, в случае, если Иран примет решение об ответных действиях, у Вашингтона имеются цели для нанесения ракетных ударов. Кроме того, американцы отмечали, их шаги направлены на прекращение войны, но Тахт-Раванчи отверг данное заявление и добавил, что, по мнению Тегерана, план убийства генерала разрабатывался заранее.



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