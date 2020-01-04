Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 7

04.01.2020, 9:12, Новости дня

Поддержка операционной системы Windows 7 прекратится 14 января, пользователи имеют 10 дней на смену ОС, которая продолжит обновляться и будет соответствовать необходимому уровню безопасности, заявили в пресс-службе Microsoft в России.

В пресс-службе отметили, что Windows 7 была разработана более 10 лет назад, когда был совершенно другой уровень киберугроз. В связи с появлением новых технологий появилась необходимость пересмотра ОС, и при создании десятой версии Windows внимание было уделено именно защите от киберугроз, передает РИА «Новости».

«Именно на доработке и актуализации Windows 10 и сосредоточит свои силы Microsoft», – заявили в компании, добавив, что защищенность Windows 7 окажется под вопросом в условиях отсутствия обновлений – пользователи этой ОС могут стать «легкой добычей» для киберпреступников.

Также в компании посоветовали пользователям обновить гаджеты, если те не отвечают современным требованиям. Установка на них новой ОС, отмечают в Microsoft, скорее всего, снизит их производительность.

Кроме того, компания отмечает, что устаревшие гаджеты не поддерживают основные возможности безопасности десятой версии Windows – в том числе системы распознавания лиц и отпечатков пальцев.

ОС Windows 7, как сообщала аналитическая компания Net Applications в марте 2019 года, установлена на 40% стационарных персональных компьютеров по всему миру.



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Последнее: Поддержка операционной системы Windows 7 прекратится 14 января, пользователи имеют 10 дней на смену ОС, которая продолжит обновляться и будет соответствовать необходимому уровню безопасности, заявили в пресс-службе Microsoft в России. В пресс-службе отметили, что Windows 7 была разработана более 10 лет назад, когда был совершенно другой уровень киберугроз. В связи с появлением новых технологий появилась […]

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