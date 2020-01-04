Пушков указал на последствия убийства Сулеймани для США

04.01.2020, 9:06, Новости дня

Сенатор Алексей Пушков заявил, что США убийством иранского генерала Касема Сулеймани попытались не допустить потери Ирака вслед за Сирией, однако вместо этого оказались очень близки к войне с Ираном.

«Ликвидацией Сулеймани США попытались не начать, а остановить войну, сообщил Трамп. На деле это скорее попытка вслед за Сирией не «потерять» еще и Ирак. В итоге США оказались сейчас ближе к войне с Ираном, чем когда либо за последние 40 лет. Так считают и в Европе, и в самих США», – написал сенатор в своем Twitter.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что США использовали свою «схему будущего», когда американские военнослужащие в районе любого конфликта уничтожают оппонентов как «террористов».

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит американским ракетным ударом в районе Багдада в пятницу. Американский президент Дональд Трамп сообщил о «попытке остановить войну» таким образом.

Газета ВЗГЛЯД писала, что США и Иран из-за этого шага Вашингтона оказались на пороге войны.



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Последнее: Сенатор Алексей Пушков заявил, что США убийством иранского генерала Касема Сулеймани попытались не допустить потери Ирака вслед за Сирией, однако вместо этого оказались очень близки к войне с Ираном. «Ликвидацией Сулеймани США попытались не начать, а остановить войну, сообщил Трамп. На деле это скорее попытка вслед за Сирией не «потерять» еще и Ирак. В итоге […]

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