Атипичная пневмония-2? В Китае вспышка загадочной легочной болезни, врачи опасаются новой смертельной эпидемии

Как пишет Daily Mail, многие в городе связывают эту вспышку с Тяжёлым острым респираторным синдромом (ТОРС), он же Атипичная пневмония, который в начале 2000-х убил свыше 800 человек в Китае и близлежащих странах. Случаи заболевания атипичной пневмонией не фиксировались в мире с 2003 года.

Из 27 заболевших в Ухане 18 человек ощущают себя терпимо, двое почти поправилось, а семеро находятся в очень тяжелом состоянии и врачи сейчас сражаются за их жизни.

На днях муниципальная комиссия Уханя по охране здоровья выпустила экстренное предупреждение для всех больниц города обращать особое внимание на все необычные случаи пневмонии, особенно если болезнь не поддается лечению и быстро прогрессирует. Только после этого предупреждения общественность города узнала об опасности эпидемии.

Самое любопытное, что известна конкретная точка, откуда начала распространяться эта болезнь — большинство заболевших работало продавцами на местном рынке морепродуктов. Возможно ли, что они подцепили эту болезнь от рыб или моллюсков? Во всяком случае сам рынок вскоре был закрыт и сейчас на нем ведется тщательная санобработка.

Врачи также отследили круг людей, с которыми имели тесное общение заразившиеся люди, в том числе членов их семей, и сейчас отслеживают и их состояние, возможно, что они тоже заразились.

Первые лабораторные тесты показали, что болезнь имеет вирусную природу и что заражение между людьми вероятно происходит каким-то иным способом, а не воздушно-капельным, так как никто из врачей и медсестер не заразился.

Неназванный источник сообщил журналистам газеты "Жэньминь жибао", что пока болезнь считается неизвестной и что врачи также не нашли подтверждений, что это новая форма атипичной пневмонии. "Вероятно это какая-то другая тяжелая пневмония", — сообщается в газете.

Представители больницы, где находятся заболевшие, отказались давать журналистам "Reuters" какие-либо комментарии по данному поводу.

Больница Уханя, где находятся заболевшие

Атипичная пневмония

Штамм коронавируса, вызвавший эпидемию атипичной пневмонии, до 2002 года встречался лишь у мелких млекопитающих и считался не опасным для людей. Однако он каким-то образом мутировал, после чего приобрел способность заражать и людей.

Симптомы атипичной пневмонии поначалу можно спутать с ОРВИ или гриппом, они включают в себя высокую температуру, усталость, головные боли, озноб, боли в мышцах, потерю аппетита, понос, кашель, а на более поздних сроках затрудненное дыхание.

Основного лечения от данной болезни и поныне не существует, вакцина от атипичной пневмонии находится на стадии разработки.

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