Забытое крушение НЛО в городе Ацтек

В один из мартовских дней 1948 года неопознанное тело, летящее по небу, резко сошло со своего курса и по кривой упало куда-то в пустынный скалистый район Харт Каньон, что неподалеку от города Ацтек (Нью-Мексико, США).

Главными очевидцами этого события считаются двое рабочих местной нефтяной вышки Сайлас Ньютон и Лео Гебауэр. Они как раз пытались потушить небольшой пожар на оборудовании, когда увидели в небе "огромный металлический диск".

Кадр из сериала "Секретные материалы"

Диск в диаметре был около 30 метров и выглядел на вид внушительно, при этом на его металлической поверхности не было никаких следов швов, стыков, заклепок, словно он был монолитным. Диск упал на землю очень аккуратно и внешне в нем не было заметно никаких повреждений.

Когда Ньютон и Гебауэр подошли ближе, они увидели, что в диске есть несколько иллюминаторов, и когда они заглянули в один из них, то увидели, что там внутри на полу лежит не менее 16 тел невысоких гуманоидных существ. Тела их были покрыты темной копотью, словно они пострадали в огне, вероятно при падении в диске произошел локальный пожар.

В тот же день рабочие позвонили в полицию и рассказали им об упавшем диске с трупами, после чего полицейские приехали и долго осматривали диск с разинутыми от изумления ртами. Потом полиция позвонила военным и те быстро оцепили всю территорию, а потом увезли диск с собой, на прощание приказав всем молчать об увиденном.

Почти год Ньютон и Гебауэр молчали, боясь угроз военных, но потом не выдержали и подробно рассказали обо всем журналисту Фрэнку Скалли, который публиковался в популярном развлекательном журнале Variety Magazine. В 1949 году история крушения НЛО в Ацтеке появилась в этом журнале, а потом Скалли дополнительно еще и издал книгу с подробностями инцидента под названием "Behind the Flying Saucers".

И статьи и книга получили большую популярность, однако вскоре в адрес Скалли и двух очевидцев посыпался настоящий ворох различных обвинений, который закончился тем, что даже другие уфологи всю эту историю признали подделкой, а рассказ Ньютона и Гебауэра выдумкой с целью мошенничества.

Дело в том, что оба рабочих успели извлечь из упавшего НЛО кое-какие предметы и потом пытались продать их как "инопланетные технологии". Уверялось, что всю историю с НЛО они выдумали, чтобы дорого продать какие-то безделушки. Один из этих "артефактов" каким-то образом якобы попал к журналисту "San Francisco Chronicle" и тот отдал его на исследование в лабораторию, где выяснили, что "инопланетный артефакт" сделан из обычного куска алюминия.

Из-за этих разоблачений вся история с ацтекским крушением НЛО была быстро забыта и даже сами Ньюман и Гебауэр в какой-то момент признались в подделке и афере.

Прошло 30 лет и вот в начале 1980-х кто-то из уфологов вытащил историю с крушением НЛО в Ацтеке из пыльных архивов и взглянул на нее по новому. И обнаружил, что все это может быть реальностью, потому что вся история с разоблачением оказалась очень мутная.

Когда дело об НЛО в Ацтеке попало в руки известных уфологов Скотта и Сюзан Рэмзи, они начали проверять и сверять указанные в статьях и книгах факты, после чего выяснилось, что вся часть с разоблачениями была похожа на тщательно проработанный сценарий по дискредитации показаний рабочих.

"С 1952 года по 1986 года никто и близко не касался инцидента в Ацтеке. Он был словно отравлен обвинениями в подделке и исследователи НЛО "обходили его за семь километров". Мы тщательно разобрали этот случай в нашей книге и пришли к выводу, что власти были готовы пойти даже на полное разрушение жизней этих двух или трех людей (если включить журналиста Скалли), чтобы получить хорошее прикрытие. Если же разобрать оригинальные показания очевидцев, то их невозможно опровергнуть", — рассказывал Скотт Рэмзи.

В 2011 году Рэмзи также обратил внимание на всплывший в том же году странный документ ФБР под названием "доклад Хотелл Мемо" (Hottel Memo), написанный Гаем Хоттелом, главой местного отделения ФБР города Вашингтон в 1950 году в адрес главы ФБР Эдгару Гуверу.

Документ был выложен в архиве на официальном сайте ФБР и в последующие несколько лет часто фигурировал как документ, в котором "официально подтверждалось "инопланетное прикрытие" со стороны властей США".

В нем в частности указывалось, что:

"Источник в ВВС заявлял, что три так называемые летающие тарелки были восстановлены на базе в Нью-Мексико. Они были описаны как круглые с приподнятым центром и приблизительно 50 футов (15 метров) в диаметре. Каждый из них был занят тремя фигурами человеческой формы, высотой в 3 фута (90 см), одетые в металлическую ткань очень тонкой текстуры. Каждое тело было перевязано ремнями таким способом, какой похож на крепления для пилотов-испытателей. По словам господина Г. (имя скрыто) эти блюдца были найдены в Нью-Мексико с помощью очень мощного радара, установленного в этой местности. Полагается, что радар реагировал на механику из блюдца".

В 2013 году ФБР наконец прокомментировало данную записку и сообщило, что она ничего не подтверждает, а просто конспектирует некую информацию, попавшую через вторые или третьи руки. Однако многие уфологи и сейчас уверены, что эта записка лишь случайно утекла из секретной папки ФБР и что она полностью правдива.

Правда считается, что она описывает инцидент в Розуэлле, но Скотт Рэмзи в частности уверен, что она затрагивает и инцидент в Ацтеке. Во-первых, потому, что согласно показаниям очевидцев, в Розуэлле разбился один диск, а в записке фигурировало целых три.

А во-вторых, был один странный случай, когда некий человек из Денвера пытался продать фотографии якобы сделанные на месте крушения НЛО в Ацтеке и ФБР пыталась настойчиво выйти на этого человека, чтобы приобрести эти фото. Если бы инцидента в Ацтеке не существовало, зачем было ФБР пытаться достать эти снимки?

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