Раскрыты обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

Президент США Дональд Трамп принял решение об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани после атаки на военную базу США в Ираке 27 декабря, нанесение удара секретно обсуждалось на рождественские и новогодние праздники, пишет Bloomberg.

В результате атаки на базу США в Ираке погиб американский контрактник. После этого Трамп, как утверждают источники Bloomberg, поручил высокопоставленным помощникам начать разработку авиаудара по генералу, информирует РБК.

Среди обсуждавших операцию против Сулеймани были советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен, госсекретарь Майк Помпео, вице-президент Майк Пенс.

По данным источников, администрация Трампа обращалась к Франции и другим союзникам, чтобы те предостерегли Тегеран от убийства американцев.

Сам президент США во время секретных обсуждений удара внешне изображал обычную отпускную деятельность – после Рождества регулярно ездил в частную резиденцию в Мар-а-Лаго. При этом конгресс, зарубежные власти и отвечающие за связи с общественностью сотрудники Белого дома о готовящемся ударе не были проинформированы.

Утверждается также, что американские военные не следили за Сулеймани напрямую, но совершили ракетный обстрел, как только разведка сообщила о возможном нахождении генерала в аэропорту Багдада. При этом еще два источника утверждают, что США точно знали, когда прибывший из Ливана или Сирии Сулеймани приземлился в Багдаде.

В то же время Politico со ссылкой на источник в Пентагоне сообщает, что Трамп еще два месяца назад мог отдать распоряжение военным ликвидировать командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции, передает ТАСС.

По данным этой газеты, такое распоряжение Трамп мог отдать в последние два месяца, когда участились ракетные обстрелы американских баз в Ираке.

В пятницу США нанесли ракетный удар по району Багдада, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран счел это равноценным развязыванию войны.

Газета ВЗГЛЯД писала, что после убийства Сулеймани США и Иран оказались на пороге войны.

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Последнее: Президент США Дональд Трамп принял решение об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани после атаки на военную базу США в Ираке 27 декабря, нанесение удара секретно обсуждалось на рождественские и новогодние праздники, пишет Bloomberg. В результате атаки на базу США в Ираке погиб американский контрактник. После этого Трамп, как утверждают источники Bloomberg, поручил высокопоставленным помощникам начать […]