Политика: 2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США

Москва и Вашингтон должны обсудить одно из ключевых международных соглашений, которое касается стабильности всей мировой политической системы. Речь идет о договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), то есть о контроле за самым смертоносным оружием на Земле. Почему Соединенные Штаты не слишком стремятся просто продлить этот документ?

5 февраля 2021 года истекает Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (или иначе СНВ-3) – последнее соглашение в сфере контроля над вооружениями между США и Россией, которое в настоящее время висит на волоске. Именно с этой точки зрения 2020 год имеет особое значение для сохранения глобального контроля над гонкой ядерных вооружений в условиях, когда практически все его ключевые элементы эпохи холодной войны находятся под угрозой. Это будет год решающих переговоров по данной теме. Каковы же основные позиции США и России, двух стран, от которых зависит: выпадет ли еще один кирпичик из пошатнувшейся стены ядерного сдерживания на планете?

Позиция РФ однозначно свидетельствует о желании Москвы продлить ДСНВ. Тем более что договор может быть продлен президентами РФ и США еще на пять лет по взаимной договоренности и без необходимости заручиться на это согласием Госдумы и Сената. «Мы вплоть до конца года готовы продлить, просто взять и продлить действующее соглашение СНВ-3. Если завтра нам пришлют по почте, или мы готовы подписать и прислать в Вашингтон. Пусть поставит там свою подпись соответствующий руководитель, в том числе президент, если они готовы. Но пока на все наши предложения нет никакого ответа, и если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо», – отметил в ходе недавней большой пресс-конференции президент Владимир Путин.

Более того, в начале декабря представитель МИД Сергей Рябков подчеркнул готовность Москвы обсуждать включение перспективных систем «Кинжал» и «Посейдон» в будущий договор ДСНВ. Это выглядит серьезной уступкой американцам, настаивающим на том, что в новый договор должен учитывать не только привычные ядерные вооружения, но и только разрабатывающееся Россией оружие и средства доставки.

Не случайно основные американские СМИ, вообще не пишущие что-либо позитивное о руководстве РФ и ее действиях на международной арене, отмечают прозрачность действий Москвы в пику колебаниям Вашингтона. Washington Post, New York Times, Politico, Foreign Policy критикуют администрацию Трампа и пишут о предложении со стороны Кремля, от которого не следует отказываться в интересах национальной безопасности. Ведь иначе весь мир впервые с 1972 года рискует вернуться в тот момент истории, когда ничто больше не будет сдерживать две крупнейшие ядерные державы. Поэтому, констатируют ведущие американские издания, упорное нежелание США договариваться с Россией по продлению ДСНВ выглядит абсурдным.

Если верить агентству Reuters, в ходе первого разговора с Владимиром Путиным в качестве президента США Дональд Трамп взял паузу, чтобы спросить своих помощников, что такое договор СНВ-3. Затем он сообщил российскому лидеру, что это плохая сделка, заключенная администрацией Барака Обамы, поскольку ставит в более выгодное положение Россию. Трамп вообще с подозрением относится ко всем международным соглашениям президента Обамы, считая их вредными для интересов США, достаточно вспомнить выход США из Парижского соглашения по климату в 2017 году и Совместного всеобъемлющего плана действий относительно ядерной программы Ирана в 2018-м.

Внешняя политика администрации Трампа – непредсказуемый, многовекторный тренд. Действующий президент США наглядно доказал, что с легкостью относится к расторжению всевозможных договоров, иногда не понимая их сути и демонстрируя полнейшую неосведомленность относительно содержания соглашений, подвергаемых его критике. Россию с этой точки зрения интересует прежде всего Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), о выходе из которого США, начиная со 2 августа 2019 года, сообщил тогдашний советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Формальным поводом к одностороннему выходу Вашингтона из ДРСМД стали претензии к российской ракете 9М729, якобы нарушающей условия договора в силу радиуса своего действия, превышающего 500 км (жалобы американцев касались даже длины контейнера ракеты), а также «разработки подобного оружия Китаем», который ДРСМД вообще не был связан. Американская сторона отказалась принимать во внимание российские аргументы. При этом она так и не сумела обосновать не только свои претензии к техническим характеристикам 9М729, и даже не указала на места предположительного развертывания ракеты.

Между тем, основываясь на сообщениях американских официальных источников об испытаниях системы ПРО, можно с уверенностью говорить о, как минимум, 117 нарушениях ДРСМД со стороны США. Дело в том, что испытывая в последние двадцать лет противоракеты, американцы запускали в качестве учебных целей запрещенные ракеты средней и меньшей дальности, которых и было использовано порядка 117 единиц.

После волюнтаристского отказа от Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) администрации Джорджа Буша-младшего в 2001 году и выхода из ДРСМД администрации Дональда Трампа проблема продления ДСНВ выглядит особенно критично.

На данный момент США заявляют о своем желании вступить в переговорный процесс, выставляя при этом ряд практически невыполнимых условий. «Россия очень хочет заключить сделку по контролю над вооружениями и ядерному оружию. И это умно. И мы тоже. Мы думаем, что это было бы хорошо», – сообщил Трамп в начале декабря на саммите НАТО в Лондоне. Тем не менее, администрация Трампа до сих пор не ответила на российские призывы о вступлении в прямые переговоры по продлению ДСНВ.

Вашингтон преследует более амбициозную цель: новая сделка, по мнению американской стороны, должна охватить не только стратегические, но и тактические ядерные вооружения, не подпадающие под параметры СНВ-3. Об этом не раз заявлял, например, бывший глава стратегического командования США генерал Джон Хейтен, ныне занимающий пост зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов.

Кроме того, Вашингтон желает, чтобы новый ДСНВ из двустороннего стал трехсторонним – с участием Китайской Народной Республики. Китай, по словам Трампа, «чрезвычайно рад участию» и «наверняка» будет вовлечен в такую сделку. Президент США явно выдает желаемое за действительное, так как официальный Пекин уже неоднократно заявлял о своей незаинтересованности в подобном соглашении по контролю над вооружениями.

По мнению Роберта Эшли, директора разведывательного управления министерства обороны (РУМО), Китай способен нарастить свой ядерный арсенал с нынешних 280 боеголовок до 500-600 единиц уже в ближайшее десятилетие, что, конечно, не отвечает интересам целого ряда важных акторов мировой политики. Однако Китай, в отличие от СССР и США, никогда в прошлом не приводил свои ядерные силы в состояние боеготовности. Пекин последовательно отказывался от участия в ДСНВ и ДРСМД, а заявления Трампа о необходимости привлечения КНР к новой ядерной сделке официальная китайская пресса называет «наглостью».

Китайцев можно понять: 90% ядерных вооружений в мире приходятся на долю РФ и США. Поэтому Пекин предлагает свой вариант участия в соглашении, при котором либо США сокращают свой арсенал до китайского, либо Китай поднимает количество своих ядерных боезапасов до уровня США. Именно в таком духе обрисовывает китайскую позицию гендиректор управления МИД КНР по контролю над вооружениями Фу Конг.

Внутри самих Соединенных Штатов вопрос о переподписании ДСНВ также вызывает неоднозначную реакцию. При этом нельзя сказать, что республиканцы против нового соглашения, а демократы однозначно за. Скорее, позиции как сторонников, так и противников ядерной сделки носят двухпартийный консенсус. Оппоненты ДСНВ из числа американских «ястребов» группируются вокруг фигуры одиозного Джона Болтона, в свое время о невыгодности договора для США рассуждал бывший республиканский кандидат в президенты Митт Ромни.

Сегодня часть их риторики воспроизводит Трамп, когда говорит, что РФ больше выигрывает от ДСНВ. Жесткие противники договора, например, сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон, призывают своего президента отказаться от него. «Будущие соглашения о контроле над вооружениями должны ограничивать как массивный тактический ядерный арсенал Путина, так и растущие ядерные амбиции Си Цзиньпина. Все, что меньше, не является настоящим контролем над вооружениями», – утверждает Коттон.

Тем не менее, голоса сторонников продления ДСНВ не менее сильны. «Мы считаем, что негативные последствия для США от отказа от Нового договора о СНВ, когда РФ соблюдает договор и стремится продлить его, будут иметь серьезные последствия в краткосрочной и долгосрочной перспективе», – написали в письме исполняющему обязанности директора Национальной разведки Джозефу Магуайру сенаторы-демократы Роберт Менендес, Кристофер Ван Холлен и их коллега-республиканец Тодд Янг. Член Палаты представителей от Демократической партии Эдвард Марки выразил уверенность, что

непродление ДСНВ «приведет к тому, что Соединенные Штаты и РФ погрязнут в новой гонке вооружений, требующей колоссальных затрат».

21 декабря сенатор-демократ Джефф Меркли сообщил о том, что идея продления СНВ-3 пользуется двухпартийной поддержкой в Конгрессе США, и предупредил о рисках развязывания новой холодной войны в результате непродуманных действий политиков из Вашингтона. Этой же точки зрения придерживаются видный конгрессмен-республиканец Майк Маккол, демократ Элиот Энгель и многие другие законодатели. Они выражают точку зрения рядовых американцев, 82% из которых, согласно майскому опросу Центра международных исследований Университета Мэриленда, поддерживают продление ДСНВ.

О том, что переподписание ДСНВ или появление нового договора на его основе отвечает интересам США, сообщил и бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов в отставке адмирал ВМС США Майк Маллен в ходе дачи показаний перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей 4 декабря. «У нас есть высокая степень уверенности в том, что РФ выполняет договор, – подтвердил Маллен. – Без договора и положений о его проверке мы бы ослепли». В июле вице-адмирал флота Дэвид Крите, замглавы стратегического командования США, заявил, что настоящий режим проверки обеспечивает «глубокое понимание» состояния российского ядерного арсенала. Отметим, что к августу 2019 года РФ и США обменялись 18500 уведомлениями в рамках СНВ-3, а американские инспекторы осуществили более 150 проверок в России.

В пользу системы инспекционных проверок, обеспечивающей прозрачность действий сторон в рамках договора, не раз высказывались экс-госсекретарь США Джон Керри и бывший американский посол в Москве Майкл Макфол, которых трудно заподозрить в особых симпатиях к России. Когда еще со страниц Washington Post Макфол говорил о том, что «полностью согласен» с Владимиром Путиным, считающим продление СНВ-3 необходимым для глобальной безопасности условием?Американские союзники в лице Германии, Франции и Великобритании также без сомнений выступили в поддержку продления ДСНВ.

Президент Финляндии Саули Ниинистё призвал Трампа вступить в переговоры с Россией по этому важнейшему для мира вопросу, шведский министр обороны Питер Хульквист написал главе Пентагона Марку Эсперу письмо, выражающее «глубокую обеспокоенность» по поводу возможной смерти ДСНВ. Члены «Дартмутского диалога», Люксембургского форума в один голос утверждают о пользе ДСНВ, ДРСМД, приведших не только к значительному сокращению ядерных арсеналов обеих стран, но и укрепивших взаимное доверие при помощи инспекций и обмена данными. Подобных высказываний мировых лидеров, политиков, военных, дипломатов и экспертов можно привести еще много, и все они свидетельствуют об одном: глобальный режим контроля ядерных вооружений находится под сильнейшим давлением, представляющим угрозу существованию человечества.

Так или иначе, но РФ и США обязаны сесть за стол переговоров. Возможно, ДСНВ следует продлить в двустороннем формате, подключив Китай к соглашению на следующем этапе. Мир уже проходил период безудержной гонки вооружений, при которой страны-соперницы создавали и развертывали столько ядерного оружия, сколько могли себе позволить. Этот путь, устланный триллионами долларов, точно не приведет человечество в счастливое завтра.

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