Мнения: Социальный расизм должен быть правильным

Хочу признаться. Я тоже расист. Я убежденный махровый реакционный социальный и кастовый расист и сегрегационист. Я не думаю, что все люди одинаковые, что все равны и что у всех должны быть одинаковые права и обязанности. Я полагаю, что люди разные. Мне действительно верится, что есть высшие расы людей. И есть остальные люди, пигмеи, обыватели, вчерашние животные, такие, как мы с вами.

Хочу признаться. Я тоже расист. Я убежденный махровый реакционный социальный и кастовый расист и сегрегационист. Я не думаю, что все люди одинаковые, что все равны и что у всех должны быть одинаковые права и обязанности. Я полагаю, что люди разные. Мне действительно верится, что есть высшие расы людей. И есть остальные люди, пигмеи, обыватели, вчерашние животные, такие, как мы с вами.

Первая высшая раса – это святые. Они ничего не считают своим и ничего не делают для себя. Они посвящают себя служению. Они служат не только Богу и человечеству, но и каждой травинке в мироздании. Они истинные философы, пророки, целители человечества, учителя, показывающие путь и пример, самой своей жизнью утверждающие нравственные, духовные идеалы. Они – высшая раса, по сравнению с которой мы – быдло и бесхвостые обезьяны.

Вторая высшая раса – это герои. Может быть, они не святые в своей обычной жизни. Они любят жизнь со всеми ее радостями, не отказывают себе в веселии и удовольствиях. Но когда приходит лихая година, они без страха и тени сомнений заслоняют собой родную землю, свой народ, они без раздумий отдают свою жизнь, которой так дорожат, за жизни других, за свободу, за правду, за будущее народа. Они настоящие воины, они герои, высшая раса, по сравнению с которой мы – трусливые обыватели и стадо овец.

Третья, но все еще высшая человеческая раса – это просто порядочные люди. Они много работают и много зарабатывают, никого не обманывая и не угнетая. Они честные. Они платят справедливые налоги. Они не обкрадывают своих работников. Они верны женам и никогда не бросают своих детей. Они не купаются в роскоши и не копят богатств, потому что все излишние капиталы они направляют на благие дела.

Они не могут спокойно лечь спать, если знают, что рядом с ними, в радиусе километра, десяти или ста, или во всей стране, есть голодные и бездомные. Они не могут видеть, как больному ребенку собирают на операцию всем миром по копейке, они приходят и отдают все свои деньги, чтобы вылечить детей. Они заботятся о стариках, своих и чужих. Потому что они считают, что нет чужих детей и чужих стариков. Они тоже высшая раса, по сравнению с которой мы – мелкие и мелочные, жадные и жестокие твари, черти в человеческом облике.

Я искренне полагаю, что если вдруг мы где-то сталкиваемся с представителями первой, второй или третьей высшей расы, мы должны встать на обочину, уступить дорогу, поклониться, смиренно сложить ладони и выслушать наставления, и постараться исполнить предписанное нам людьми высшей расы, и служить им со всей любовью, на которую мы способны.

Никакого равенства нет. Мы не равны высшим расам. Нам еще долго карабкаться вверх по эволюционной лестнице прежде, чем мы сможем коснуться их стоп и получить благословение их взгляда. Если это возможно, мы должны быть подчинены таким высшим расам, жить под их руководством, избавиться от зависти и быть счастливыми тем, что нам выпала такая удача. Однако весь вопрос в том, где найти этих сверхчеловеков.

А проблема в том, что «элитой» провозглашают себя такие же примитивные животные, как и я сам. Или даже хуже. Кажется, в современном обществе действует отрицательный отбор, и на самом верху оказываются не лучшие, не светлые, не безупречные, а совсем наоборот: циничные, хамоватые, эгоистичные, узколобые, не люди даже, а какие-то гамадрилы.

И вот эти гамадрилы, худшие из орангутангов (не хочется обижать всех орангутангов сравнением), самопровозглашенная «элита», на голубом глазу заявляет, что они и есть высшие, настоящие люди. Что все остальные должны посторониться и поклониться. Что народ сплошь быдло, совок и ватник, людены и пролы.

Потому наш народ не достоин лучшего, а они достойны. Они ведь не народ, они прилетели с райских планет, чтобы нас учить и воспитывать, но мы оказались тупыми и неблагодарными и вот они собираются улететь, грустно разминают крылышки над толстыми брюшками, эльфы, блин.

И тут мне, как истинному расисту, хочется взять веник, хочется взять совок, и смести этот мусор, и выкинуть его в помойку. Потому что среди нашего народа есть тихие святые, есть юноши, погибающие за други своя, есть даже и простые честные люди, но настоящих сверхчеловеков не замечено в «элитной» тусовке. Потому что высшие расы есть, но высота положения человека определяется не должностью, не количеством украденных у народа денег, не популярностью в интернете и в телевизоре, а нравственной чистотой и готовностью к самопожертвованию.

В этом смысле я Фома Неверующий. Покажите мне свои раны, раны своего духовного подвига. Я хочу вложить в них свои пальцы, чтобы убедиться: они настоящие, они не нарисованы в фотошопе. Тогда я признаю вас высшей расой. Но в раны. А не в другие отверстия ваших дурно пахнущих тел. Пить, жрать, нюхать, ездить в Куршавель и покупать сумочки модного дома, и я могу. И все могут. И презрительно облаивать свой народ нетрудно. Это не делает вас высшей расой. А только неблагодарными псами.

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расизм

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Последнее: Хочу признаться. Я тоже расист. Я убежденный махровый реакционный социальный и кастовый расист и сегрегационист. Я не думаю, что все люди одинаковые, что все равны и что у всех должны быть одинаковые права и обязанности. Я полагаю, что люди разные. Мне действительно верится, что есть высшие расы людей. И есть остальные люди, пигмеи, обыватели, вчерашние […]