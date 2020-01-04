Анастасия Волочкова резко ответила на критику подписчицы: «Я ноги не устану поднимать и в 60»

Анастасия Волочкова не отрицает, что обладает жестким характером, что позволяет ей резко отвечать на критику подписчиков в Instagram. Балерина хоть и стала спокойнее, но ранее признавалась, в случае нападок обидчики получат сдачи.

На протяжении всей творческой деятельности светская львица часто сталкивается с травлей со стороны хейтеров. Они обвиняют Анастасию Волочкову во всем – от внешности до черт характера. По словам знаменитости, она давно не обращает внимание на отрицательные отзывы, хотя иногда дает волю чувствам. Так случилось и в последний раз, когда танцовщица разместила в блоге фото, на котором снова показала свою растяжку. «Ты не устала ноги поднимать, старушка», — высказалась подписчица.

Звезда резко ответила на критику поклонницы. Волочкова назвала ее «злой недолюбленной тёткой» и призвала начать посещать спортзал. Многие фолловеры поддержали артистку, поскольку она имеет стройную и подтянутую фигуру. Балерина ценит в себе естественную красоту, в связи с чем не пользуется услугами пластических хирургов.

Знаменитость отправилась отмечать новогодние праздники в теплые страны. Она наслаждается отпуском на острове Пхукет. Танцовщица остановилась на новой вилле, открывшейся специально к ее приезду. Именно поэтому в интернете снова возникли слухи, что у Волочковой роман с предпринимателем.

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