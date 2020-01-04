Мнение: Кто будет скорбить по Гозману?

Знаете, чем мне нравится наша либеральная современная тусовка? Они просто перестали себя стесняться. За подобный пост — в нормальных странах, вот реально, нормальных, а не, как у нас — с уже зашкаливающей вседозволенностью — посадили бы. Или хотя бы перестали вообще куда-нибудь пускать. Ни в Жан-Жак, ни на радио "Эхо Москвы". Понятно, что в посольстве США Гозмана-то продолжат чаями поить, хотя и здесь не поручусь.



Офигенно. Человека. Убили. На территории. Третьего. Государства. Без вердикта суда. А Гозман радуется — как ребенок. Забавно, что он и правда, наверное, не осознает — сколько порвем баянов мы, когда он будет встречаться с сенатором Маккейном и жаловаться ему на Путина.

Я не буду снимать об этом ролик — это днище. Я не буду удивляться, что Мордоркнига это не забанит — ведь это новая РАССОВАЯ теория. Поехавший с катушек Гозман — тупо олицетворяет то, о чем в 90-х хотя бы говорить было стыдно. ОНИ НАС УЖЕ ПОДЕЛИЛИ — на людей и на не людей. Суд не нужен — Гозман это и есть суд. И в целом, он бы и пулю, думаю, сам пустил, да не дают.

Это днище, но это и есть современная американская демократия. Кстати, по Гозману — США имеют право также долбануть что по Шойгу, что по Путину. Кстати, мы можем также и по Трампу и уж точно по Хиллари — хотя это, разумеется, совсем другое.

Впрочем, так или иначе и об этом я, когда вернусь из Новосиба, сделаю ролик — подобные вещи сейчас очень подстегнут нам продажи оружия. Когда рядом больной Гозман и Трампушка с ракетами — как-то хочется иметь в каждой избе по С-400. Так спокойнее.

Хочется пошло пошутить про лидера, между прочим СПС — но ладно. Предоставим небо птицам, дерьмо демократам России, а сами обратимся к работе.

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!

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