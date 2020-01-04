Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»

Журналист львовского издания Zahid.net Павел Зубюк заявил, что Киев сильно отстает от Москвы, назвав украинскую столицу «второсортной» версией главного города России.

«Киев не просто идет вслед за Москвой, он от нее сильно отстает. Можно даже сказать точнее: Киев – это такая второсортная, меньшая по размеру Москва», – передает слова Зубюка РИА «Новости».

Он сравнил Киев с «неухоженным общежитием» и городом, в котором все московские «болячки» времен мэра Лужкова «доведены до абсурда». Среди таковых он назвал хаотичную точечную застройку, пробки, безвкусицу в архитектуре.

В то же время, заметил Зубюк, новое руководство Москвы сделало «дельные выводы» и решило ряд проблем российской столицы, а Киев продолжает развиваться в «пагубном» направлении.

По мнению журналиста, украинская столица – это город, находящийся под контролем «строительной мафии» с постоянными пробками и неспособным организованно перевозить пассажиров коммунальным транспортом (за исключением метро).

Кроме того, считает Зубюк, в российской столице лучше дороги.

Киев он назвал концентратом всех «государственных болячек» Украины.





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