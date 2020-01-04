Транзит газа через Украину с начала года сократился в пять раз

04.01.2020, 8:12, Новости дня

В первые дни января 2020 года транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему упал в 5,3 раза относительно средних показателей декабря, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».

В среднем в декабре объем транзита составлял 261 млн кубометров, 31 декабря через ГТС прокачали 220,05 млн кубометров. Однако уже 1 января показатель резко сократился до 49,3 млн кубометров газа, а 2 января – до 38,8 млн кубометров, передает РИА «Новости».

Напомним, 30 декабря РФ и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа через Украину. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года. Согласно сделке, продолжение транзита должно начаться с 1 января.

Киев рассчитывал, что ежегодный доход Украины от транзита газа в Европу составит 2-3 млрд долларов.

Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что все вопросы по газу с Киевом урегулированы.



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