Японские ученые: Растения на рабочем столе уменьшают стресс

Японские исследователи предоставили доказательства того, что растения на рабочем столе уменьшают стресс и помогают снять напряжение. Эффект наблюдался от присутствия всех видов комнатной растительности, помогали как обычные кактусы, так и искусно выращенные миниатюрные бонсаи.
Эксперимент, проведенный специалистами Университета Хиого, длился в течение 4 недель. К участию в нем были привлечены 60 сотрудников офиса, на столах которых располагались копии настоящего дерева в миниатюре, эчеверия, кактус, кокедама и комнатная пальма. Частота сердечных сокращений и уровень тревожности проверялись до и после исследования. Было установлено, стрессоустойчивость испытуемых повысилась, что и зафиксировали ученые.
Они установили снижение на 10% уровня кортизола, являющегося гормоном, который влияет на состояние эмоционального и физического напряжения. Происходило это при условии, что в процессе труда работники смотрели на растения. Особенный эффект достигается, по мнению исследователей, если созерцание зеленых целителей длится приблизительно от 20 минут до получаса ежедневно.
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