Отдыхающая на Бали Настасья Самбурская пошутила о поиске мужа

Отечественная актриса театра и кино, исполнительница шансона Настасья Самбурская на странице в Instagram опубликовала новое фото, сделанное на отдыхе на Бали. В подписи к посту артистка в шутливой форме призналась, что находится в поиске мужа.

Несколько дней назад Настасья Самбурская устроила себе зимние каникулы, а в качестве места отдыха выбрала экзотический индонезийский остров Бали. Актриса активно делится с подписчиками в соцсети «отпускными моментами», сопровождая фото и видео ироничными и шутливыми словами. Так, на одном из недавних снимков Самбурская с подругами запечатлена во время прогулки. Стоя на обочине дороги, знаменитость высоко подняла ногу, заметив, что подобным образом решила найти достойного мужа, но затем исправилась, уточнив о поиске таксиста.



В комментариях большинство подписчиков положительно оценивают чувство юмора Настасьи Самбурской и пишут ответные забавные названия для снимка. Не обошлось в этот раз и без критики. Так, один из фолловеров заметил, что актриса без привычного макияжа — «страшная». В ответ Самбурская в свойственной ей ироничной манере указала, что таким критикам остаётся только рассматривать её фото, так как в реальной жизни они вряд ли когда-то встретятся.

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