Камерон Диас 9 месяцев скрывала свою первую беременность

04.01.2020, 8:04, Разное

Камерон Диас, порадовала фанатов неожиданной новостью. Недавно актриса родила своего первого ребенка и ей удалось скрывать беременность на протяжении 9 месяцев.
Знаменитость стала матерью в 47 лет, хотя информация об ее интересном положении появлялась в прессе еще осенью прошлого года. Тогда поклонники не восприняли эти новости серьезно, поскольку Камерон Диас относится к тем представительницам шоу-бизнеса, которых часто «отправляют» в декрет. Однако на этот раз сама голливудская дива пояснила о своей беременности посредством публикации в Instagram. Сначала она поздравила фолловеров с Новым годом, а затем сделала важное заявление. «Мы невероятно счастливы, польщены и благодарны, что начинаем наше новое десятилетие с объявления о рождении дочери, Рэддикс Мэдден», — поделилась звезда «Ангелов Чарли».

Дочь Диас родилась 3 января. Актриса счастлива в браке с 40-летним бэк-вокалистом группы Good Charlotte Бэнджи Мэдденом. Пара избегает публичности и ведет достаточно закрытый образ жизни. По этой причине артистка сразу отметила, что никаких снимков и деталей беременности ни журналисты, ни поклонники не узнают.



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