Мнение: О бомбардировках Багдада. Пара заметок на полях

Новый год начался с ракетных ударов по Багдаду. Мир не стал поочнее, а еще больше висит на тоненьком волоске. Как обычно, многие аналитики, в том числе и здесь на ресурсе опубликовали свои статьи по этому поводу. Однако, заострю внимание на некоторых, возможно, конспирологических явлениях, не освещенных предыдущими авторами.

На мой взгляд, эти события нельзя рассматривать вне общей мировой обстановки и прежде всего в США.

Демократическая партия, вынеся в нижней палате Конгресса импичмент Дональду Трампу и прекрасно понимая, что этот шаг не приведёт к желаемому ими результату решила втянуть нынешнюю администрацию в войну. Вот только не ту, маленькую и победоносную, которая сулила всем президентам США переизбрание на второй срок, а, наоборот, в серьезное столкновение, когда в Америку пойдет поток гробов под звездно-полосатым. Я не могу стопроцентно утверждать, что ситуация была подготовлена Демократами, но очень уж все ложится в канву их желаний. А ради возвращения власти можно и десяток тысяч американцев покрыть флагом. Политика вещь циничная.

Трамп ввязывается в длительный конфликт, а Иран явно не мальчик для битья. Вы представьте, если персы захреначат пару американских боевых кораблей, а возможности для этого у них имеются. Трамп попался в ловушку. Не ответить он не мог, но и его ответ тоже не сильная карта.

Что остается? Если Трамп не дурак, а я не считаю его таким, то вполне возможен вариант, что для снятия напряженности между пиндосами и персами будет привлечена Россия. Ибо, это одна из двух стран, которые могут разговаривать с иранским режимом напрямую. Вторая страна, Турция, имеет серьезные разногласия с гегемоном.

Что может иметь с этого Россия? Цены на нефть поползли вверх. Так уж повелось и к этому весьма много объективных причин, что любая заварушка на Ближнем Востоке толкает цены на черное золото вверх. Кроме этого вверх ползут и связанные с нефтью цены на природный газ. Кто оказывается в проигрыше от растущих цен? Китай и Европа.

Как говорится, будем смотреть. Я не удивлюсь, если Помпео вскорости примчится в Москву. Значит жареный петух клюнул.

А вот что он получит в ответ? Поглядим.

Источник: Конт

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