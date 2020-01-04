Мнение: Право сильного

На территории Ирака, в районе аэропорта города Багдада, был убит один из самых влиятельных представителей исламского мира, командующий силами иранского спецназа генерал Касем Сулеймани. Убит не в результате боестолкновения с террористами, с которыми Сулеймани воевал уже много лет. Убит в результате атаки американских боевых дронов, которые нанесли удар по покидающей территорию аэропорта группе автомобилей. Основанием для ликвидации иранского генерала послужил приказ Дональда Трампа, который посчитал, что лидер иранского спецподразделения готовил атаки на американских дипломатов и военных. Кроме того, Пентагон обвинял генерала в организации беспорядков у американского посольства, случившихся в Багдаде несколько дней назад.

В тот момент, когда оборвалась жизнь иранского военачальника, всем вдруг стало ясно, что международного права как такового больше не существует. И речь идет даже не о двойных стандартах, которые так умело применяет Запад уже много лет. Нет. Речь идет именно о том, что международное право является откровенной фикцией, которая всего лишь служит прикрытием для тех государств, которые в международных отношениях руководствуются исключительно правом сильного.

Сулеймани не был фигурантом уголовного дела, его не объявляли в розыск, ему не предъявляли обвинений, у него не было право на защиту, и он не держал ответ за свои деяния перед судом. Его просто убили. Убили лишь потому, что кто-то решил, что иранский генерал представляет угрозу для граждан США. Трамп решил нанести упреждающий удар, воспользовавшись правом сильного. И мало того, что он не поставил в курс о планируемой операции руководство Ирака, на территории которого находился генерал Сулеймани, он еще и не удосужился оповестить о своих планах сенат США и Совбез ООН. Фактически Сулеймани убили без суда и следствия, а единственными выгодополучателями от данной акции являются боевики ИГИЛ (деятельность организации на территории РФ запрещена) которых командующий спецподразделением «Аль-Кудс» фактически выдворил с территории Ирака.

Мотивы Трампа мне ясны и понятны. Фактически уже вступив в президентскую гонку, Трамп хаотично пытается поднять свой электоральный рейтинг. Ничего лучшего для этих целей чем маленькая победоносная война мир еще не придумал. Но вот вопрос, не ошибся ли Дональд Трамп, выбрав в конце своего президентства в качестве «сакральной жертвы» именно Иран, государство, пропитанное откровенной ненавистью к США? Не приведет ли эмоциональное решение Трампа к консолидации сил Ближнего Востока, вслед за которой последует неминуемое выдворение американских военных с территории Сирии, Ирака и замещение их российскими военными, которые в отличие от американских действительно сражаются с террористами и пытаются вернуть в регион мир?

Вне зависимости от того, чем закончится данная авантюра для США, вне зависимости от того, какие ответные меры предпримет Иран, мир должен осознать, что система международных отношений требует глобального пересмотра. Междурядное сообщество должно окончательно определиться с тем, что на самом деле является основополагающим – верховенство международного права, или преимущество права сильного? Потому что как-то нелогично вводить санкции против России по факту покушения на жизнь предателя в Англии и убийства на территории Германии бывшего полевого командира, воевавшего в Чечне, причастность к которым России так и не доказана, но при этом игнорировать уничтожение войсками США иранского военачальника. Или может быть стоит принять навязываемые США правила игры и начать действовать по тем лекалам, которые ввели в оборот американские политики?

Алексей Зотьев

Источник: Конт

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