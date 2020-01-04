Косачев призвал остановить «схему будущего» Вашингтона

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что в ситуации с убийством генерала Касема Сулеймани США использовали свою «схему будущего», когда американские военнослужащие в районе любого конфликта уничтожают оппонентов как «террористов».

«А в целом вот она, схема будущего, если ее не остановить: американские военнослужащие направляются в район конфликта (любого), их оппоненты классифицируются как террористы – и вуаля! Руки развязаны, наше дело священно, враг будет уничтожен, а за ценой не постоим», – написал он в своем Facebook.

По его словам, именно в этом угроза международному миру и безопасности. По мнению Косачева, главное сейчас не в том, как жестко ответит Иран – а он, увы, ответит, заметил сенатор, – а в том, «как среагирует международное сообщество на сам прецедент».

«Натовские союзники США, судя по всему, отмолчатся, не впервые. А голоса Франции и Великобритании в Совете безопасности ООН сейчас были бы как никогда важны. Реакция РФ прозвучала, надеюсь, китайские оценки будут аналогичными. Но дальше – пока непонятно. Неужели все опять сведется к обсуждению того, кто кого и при каких обстоятельствах уничтожил? Неужели не ясно, что уничтожается международное право в принципе – в том виде, как оно сложилось по итогам Второй Мировой войны и каким оно смогло пока не допустить бесчисленного количества других войн?» – сообщил Косачев.

Он отметил, что в СБ ООН американцы применят право вето, но есть «шанс оставить их в одиночестве», если у всех остальных членов Совбеза «хватит духа».

В пятницу США нанесли ракетный удар по району Багдада, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран счел это равноценным развязыванию войны, а американский президент Дональд Трамп сообщил о «попытке остановить войну».

Газета ВЗГЛЯД писала, что после убийства Сулеймани США и Иран оказались на пороге войны.

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