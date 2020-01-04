Соловьев – о ситуации на Ближнем Востоке: Процесс пошел

Телеведущий Владимир Соловьев заметил, что процессы эскалации ситуации на Ближнем Востоке после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани уже начались.
«Как говорил классик – «процесс пошел»: американские войска в Италии приведены в боевую готовность для переброски в Ливан для защиты посольства в Бейруте. Справделивости ради, вчера к посольству пришло совсем немного протестующих. Но это пока», – написал он в своем Telegram.
Напомним, в пятницу американские военные нанесли ракетный удар по району Багдада, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран счел это равноценным развязыванию войны со стороны США, а американский президент заявил, что Вашингтон таким образом «пытался остановить войну».
Газета ВЗГЛЯД писала, что после убийства Сулеймани США и Иран оказались на пороге войны.
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Последнее: Телеведущий Владимир Соловьев заметил, что процессы эскалации ситуации на Ближнем Востоке после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани уже начались. «Как говорил классик – «процесс пошел»: американские войска в Италии приведены в боевую готовность для переброски в Ливан для защиты посольства в Бейруте. Справделивости ради, вчера к посольству пришло совсем немного протестующих. Но это пока», […]
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