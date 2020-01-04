Мнение: 225 лет разделу Польши

04.01.2020, 7:35, Разное

225 лет назад, 3 января 1795 года был завершен 3-й раздел Польши, который привел к ликвидации шляхтецкой Речи Посполитой.
В состав Российской Империи вошли территории размером более 120 тыс. квадратных километров и более чем 1,2 млн. населения.
Одно из последних, но не по значению, достижений императрицы Екатерины Великой.

«Разделы и падение Польши явились трагическим опровержением одного из «гениальных» принципов внешней политики шляхетской Речи Посполитой. Он гласил, что именно бессилие государства – основа и условие неограниченной демократии и свободы каждого его гражданина, одновременно служащее гарантией его существования… На деле вышло наоборот: именно бессилие польского государства подтолкнуло её соседей к ликвидации Польши. Главным зачинщиком разделов Польши была Пруссия, её охотно поддерживала Австрия. Обе державы опасались, что Россия, реализуя свою политику, прочно втянет всю Речь Посполитую в орбиту своего неограниченного влияния» (с) польский историк Ежи Скворонек

В итоге, Польшу поделили на троих при самом активном участии польской элиты, которая получила значительные финансовые поощрения за помощь с разделом Речи Посполитой.
В 1939 году Польша кончила не менее плачевно, но столь же заслужено. Нынешней русофобской Польше об этих уроках истории надо напоминать почаще.

С праздником раздела Польши!

Источник: Colonel Cassad



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Последнее: 225 лет назад, 3 января 1795 года был завершен 3-й раздел Польши, который привел к ликвидации шляхтецкой Речи Посполитой.В состав Российской Империи вошли территории размером более 120 тыс. квадратных километров и более чем 1,2 млн. населения.Одно из последних, но не по значению, достижений императрицы Екатерины Великой. «Разделы и падение Польши явились трагическим опровержением одного из […]

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