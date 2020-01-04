Бейонсе подвела итоги 2019 года, опубликовав видео самых значимых в её жизни событий

Известная певица Бейонсе подвела итоги 2019 года, опубликовав видео из самых значимый для себя событий. В небольшой видеоролик вошли моменты с её концертов, семейного посещения культурных и спортивных мероприятий и рождение близнецов.

Исполнительница не стала подражать многим знаменитостям и записывать для своих поклонников видеообращение с новогодними пожеланиями. Она немного изменила этот формат и создала непродолжительный видеоролик. В него Бейонсе уместила знаковые события за 2019 год, которые произошли с ней и её семьёй. Вручение наград, посещение кинотеатра в Лондоне и просмотр премьеры «Короля льва» вместе с супругом, а также их совместное появление на одном из матчей НБА.

Особое внимание Бейонсе уделила своим детям. В частности, показала довольно личные фотографии и небольшие отрезки видео, на которых певица запечатлена вместе с близнецами и старшей дочерью. Поклонники поблагодарили своего кумира за такое подведение итогов ушедшего года и пожелали ей ещё больше творческих успехов в наступившем.

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Последнее: Известная певица Бейонсе подвела итоги 2019 года, опубликовав видео из самых значимый для себя событий. В небольшой видеоролик вошли моменты с её концертов, семейного посещения культурных и спортивных мероприятий и рождение близнецов. Исполнительница не стала подражать многим знаменитостям и записывать для своих поклонников видеообращение с новогодними пожеланиями. Она немного изменила этот формат и создала непродолжительный […]