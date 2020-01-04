Окружение Трампа не позволило ему после прихода к власти поговорить с Путиным

Журналист Питер Берген в книге «Трамп и его генералы: цена хаоса» рассказал о том, как советники президента США Дональда Трампа не дали ему провести телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным.
Берген со ссылкой на источники заявил, что инцидент произошел сразу после прихода Трампа к власти. Тереза Мэй, занимавшая пост главы британского правительства, спросила, говорил ли Трамп с Путиным. Президент США ответил отрицательно, но Майкл Флинн отметил, что звонок находится в стадии организации. Флинн был тогда советником Трампа по нацбезопасности, передает РИА «Новости».
По словам Флинна, российский лидер «звонил несколько дней назад», но американская сторона «не смогла поставить звонок в расписание» Трампа. Тот ответил: «Вы что, шутите? Владимир Путин пытался мне позвонить, а вы его не соединили? О чем, черт побери, вы думали?». Флинна заявил, что звонков много, команда Трампа пытается «управлять» ими. В ответ Трамп заявил, что Путин является «единственным человеком, который может уничтожить» США.
«И вы не соединили звонок?» – сообщил президент США.
Позднее он высказал возмущение своим советникам: «Что это за бред? Как это возможно, что Путин мне звонит, а вы не соединяете? Я не знаю, чем вы, ребята, вообще занимаетесь!».
Берген – автор книг-бестселлеров и аналитик CNN по нацбезопасности. Он первым взял интервью у Усамы бен Ладена в 1997 году.
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Последнее: Журналист Питер Берген в книге «Трамп и его генералы: цена хаоса» рассказал о том, как советники президента США Дональда Трампа не дали ему провести телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным. Берген со ссылкой на источники заявил, что инцидент произошел сразу после прихода Трампа к власти. Тереза Мэй, занимавшая пост главы британского правительства, спросила, […]
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