Медики объяснили, чем может быть опасно для кожи лица обычное мыло

Немало людей несмотря на широкий ассортимент представленных в магазинах и аптеках косметических продуктов, продолжают умываться обычным мылом. Медики объяснили, чем может быть опасна для кожи лица подобная процедура.

Специалисты рассказали о пациенте, который с помощью мыла пытался бороться с появившимися на кожных покровах высыпаниями. Данное средство он применял в сочетании с противовоспалительным, но проблема не только не исчезала, а, напротив, усугублялась. В итоге самолечение не принесло ожидаемого эффекта, и человек был вынужден обратиться за помощью к медикам. После обследования оказалось, что применяемое обычное мыло по сути уничтожило защитную жировую плёнку, покрывающую кожу лица, а потому воспаление и сыпь под влиянием внешних факторов только прогрессировали.

Медики напоминают, что косметология развивается, и в продаже постоянно появляются новые средства, предназначенные для ухода за определённым типом кожи и обеспечивающие при необходимости защиту от конкретного воздействия. Поэтому не стоит пользоваться пересушивающим кожные покровы обычным мылом, а при выявлении проблем необходимо консультироваться с дерматологом.

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Последнее: Немало людей несмотря на широкий ассортимент представленных в магазинах и аптеках косметических продуктов, продолжают умываться обычным мылом. Медики объяснили, чем может быть опасна для кожи лица подобная процедура. Специалисты рассказали о пациенте, который с помощью мыла пытался бороться с появившимися на кожных покровах высыпаниями. Данное средство он применял в сочетании с противовоспалительным, но проблема не […]