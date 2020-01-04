Девочку в Финляндии заставляли притворяться слепой и пугали Украиной

В Финляндии семейная пара заставляла дочь притворяться слепой, угрожая в противном случае возвращением на Украину, сообщают СМИ.

Отец семейства с мая 2014 года по октябрь 2019 года получал пособие. Он ходил с тростью и в темных очках, передает РЕН ТВ со ссылкой на Yle Uutiset.

В 2015 году родители велели 15-летней дочери изображать слабовидящую. Ей пришлось посещать специальную школу, проходить медицинские осмотры, при этом обман не был раскрыт. За четыре года родители получили свыше 42 тыс. долларов.

Родители запугивали девочку тем, что в случае ее отказа изображать слепую придется вернуться на Украину, откуда семья попала в Финляндию.

Правда стала известна, так как дочь не выдержала и рассказала врачам об обмане. Она решила не возвращаться к родителям.

Суд в Хельсинки приговорил мать и отца к двум годам тюрьмы за мошенничество, а также к выплате дочери компенсации. Кроме того, родители должны компенсировать финансовые потери.

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