Терракотовая армия Цинь Шихуанди пополнилась новыми воинами

04.01.2020, 6:21, Разное

Очередной этап десятилетних раскопок гробницы первого императора Китая принес вскрытие нового склепа. Терракотовая армия Цинь Шихуанди пополнилась новыми воинами.
На площади в 400 кв. м. обнаружено новое воинское подразделение, состоящее из 220 воинов и 12 лошадей, оружия и других артефактов. Но это лишь незначительная часть 8-тысячной глиняной армии, оберегающей покой императора, чье захоронение обнаружено в самом центре Китая рядом с городом Сиань. Согласно последним расчетам, исследователи предполагают присутствие в гробнице еще 6 тысяч защитников и их лошадей, изготовленных в натуральную величину.

Масштабы работы как древнекитайских мастеров, так и современных археологов впечатляют. Если говорить о скульпторах, то в первую очередь поражает даже не количество фигур, а их неповторимость, очевидно, у каждой была своя живая модель, аутентичным является и их оружие. За более чем 40 лет нелегкого труда археологи раскопали лишь одну четвертую часть огромной терракотовой армии, на которую наткнулись крестьяне, бурившие скважину для воды в уже далеком 1974 году. Через 13 лет уникальный погребальный комплекс императора первым в Китае был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.



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Последнее: Очередной этап десятилетних раскопок гробницы первого императора Китая принес вскрытие нового склепа. Терракотовая армия Цинь Шихуанди пополнилась новыми воинами. На площади в 400 кв. м. обнаружено новое воинское подразделение, состоящее из 220 воинов и 12 лошадей, оружия и других артефактов. Но это лишь незначительная часть 8-тысячной глиняной армии, оберегающей покой императора, чье захоронение обнаружено в […]

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