Стало известно о возможном воссоединении звезды «Дома-2» с арабским богачом

04.01.2020, 6:12, Разное

В конце осени стало известно о романе бывшей участницы реалити-шоу
и богача иностранца. Не успели поклонники шоу «Дом-2» вдоволь позавидовать
красивым влюбленным, как пара объявила о расставании.

Как оказалось, Гиагиа бросил Феофилактову из-за ее чрезмерного
увлечения соцсетями. Арабскому мужчине не нравилось поведение экс-звезды
телестройки в Интернете. Он предложил девушке навсегда забыть об «Инстаграм», выйти за
него замуж и родить детей. Евгения выполнить поставленные условия отказалась.

Судя по всему, чувства бизнесмена к бывшей жительнице шоу «Дом-2»
еще не утихли. Влюбленный араб отправляет трогательные послания россиянке.

«Моя королева, я так скучаю
по тебе! Ты одна из самых красивых женщин, которых я видел в жизни», – написал Маджид
в микроблоге Евгении.

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Интересно, что Феофилактова бывшего не проигнорировала. В
ответ барышня призналась, что тоже скучает. Возможно, влюбленные в скором времени
воссоединятся. Экс-участница шоу «Дом-2», судя по всему, не может забыть
черноокого мужчину, который купал ее в роскоши.

«Женя со мной сегодня разговаривала и сказала, что хочет
отношений, но сначала, чтобы я опубликовал в «Инстаграм» фотографию с ней», —
рассказал StarHit Маджид Гиагиа.



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Последнее: В конце осени стало известно о романе бывшей участницы реалити-шоу и богача иностранца. Не успели поклонники шоу «Дом-2» вдоволь позавидовать красивым влюбленным, как пара объявила о расставании. Как оказалось, Гиагиа бросил Феофилактову из-за ее чрезмерного увлечения соцсетями. Арабскому мужчине не нравилось поведение экс-звезды телестройки в Интернете. Он предложил девушке навсегда забыть об «Инстаграм», выйти за […]

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