Стало известно о возможном воссоединении звезды «Дома-2» с арабским богачом

В конце осени стало известно о романе бывшей участницы реалити-шоу

и богача иностранца. Не успели поклонники шоу «Дом-2» вдоволь позавидовать

красивым влюбленным, как пара объявила о расставании.

Как оказалось, Гиагиа бросил Феофилактову из-за ее чрезмерного

увлечения соцсетями. Арабскому мужчине не нравилось поведение экс-звезды

телестройки в Интернете. Он предложил девушке навсегда забыть об «Инстаграм», выйти за

него замуж и родить детей. Евгения выполнить поставленные условия отказалась.

Судя по всему, чувства бизнесмена к бывшей жительнице шоу «Дом-2»

еще не утихли. Влюбленный араб отправляет трогательные послания россиянке.

«Моя королева, я так скучаю

по тебе! Ты одна из самых красивых женщин, которых я видел в жизни», – написал Маджид

в микроблоге Евгении.

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Публикация от ������������������������ ���������������� (@evgeniyafeofilaktova) 2 Янв 2020 в 11:19 PST

Интересно, что Феофилактова бывшего не проигнорировала. В

ответ барышня призналась, что тоже скучает. Возможно, влюбленные в скором времени

воссоединятся. Экс-участница шоу «Дом-2», судя по всему, не может забыть

черноокого мужчину, который купал ее в роскоши.

«Женя со мной сегодня разговаривала и сказала, что хочет

отношений, но сначала, чтобы я опубликовал в «Инстаграм» фотографию с ней», —

рассказал StarHit Маджид Гиагиа.

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