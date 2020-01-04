СК начал проверку сообщений о нападении стоматолога на женщину с ребенком

04.01.2020, 6:12, Новости дня

Проводится доследственная проверка информации о конфликте стоматолога с родителями малолетнего ребенка в Уссурийске, сообщила старший помощник главы регионального управления СК Аврора Римская.

СМИ сообщали, что ребенок два дня не ел из-за зубной боли. Стоматолог отказался оказывать срочную помощь, а также предоставить письменный отказ. Мать ребенка стала снимать врача на мобильный телефон. Ребенок в это время был у нее на руках.

Опубликована видеозапись, на которой врач пытается отнять телефон, передает РИА «Новости».

Сообщалось, что в результате конфликта женщина получила сотрясение мозга и перелом двух пальцев.

Римская сообщила, что «проводится доследованная проверка» информации СМИ о конфликте «между родителями ребёнка и врачом».

В региональном Минздраве сообщили, что передали следствию все материалы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В конце осени стало известно о романе бывшей участницы реалити-шоу и богача иностранца. Не успели поклонники шоу «Дом-2» вдоволь позавидовать красивым влюбленным, как пара объявила о расставании. Как оказалось, Гиагиа бросил Феофилактову из-за ее чрезмерного увлечения соцсетями. Арабскому мужчине не нравилось поведение экс-звезды телестройки в Интернете. Он предложил девушке навсегда забыть об «Инстаграм», выйти за […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика