СК начал проверку сообщений о нападении стоматолога на женщину с ребенком

Проводится доследственная проверка информации о конфликте стоматолога с родителями малолетнего ребенка в Уссурийске, сообщила старший помощник главы регионального управления СК Аврора Римская.

СМИ сообщали, что ребенок два дня не ел из-за зубной боли. Стоматолог отказался оказывать срочную помощь, а также предоставить письменный отказ. Мать ребенка стала снимать врача на мобильный телефон. Ребенок в это время был у нее на руках.

Опубликована видеозапись, на которой врач пытается отнять телефон, передает РИА «Новости».

Сообщалось, что в результате конфликта женщина получила сотрясение мозга и перелом двух пальцев.

Римская сообщила, что «проводится доследованная проверка» информации СМИ о конфликте «между родителями ребёнка и врачом».

В региональном Минздраве сообщили, что передали следствию все материалы.

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