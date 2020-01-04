СК начал проверку сообщений о нападении стоматолога на женщину с ребенком

Проводится доследственная проверка информации о конфликте стоматолога с родителями малолетнего ребенка в Уссурийске, сообщила старший помощник главы регионального управления СК Аврора Римская.
СМИ сообщали, что ребенок два дня не ел из-за зубной боли. Стоматолог отказался оказывать срочную помощь, а также предоставить письменный отказ. Мать ребенка стала снимать врача на мобильный телефон. Ребенок в это время был у нее на руках.
Опубликована видеозапись, на которой врач пытается отнять телефон, передает РИА «Новости».
Сообщалось, что в результате конфликта женщина получила сотрясение мозга и перелом двух пальцев.
Римская сообщила, что «проводится доследованная проверка» информации СМИ о конфликте «между родителями ребёнка и врачом».
В региональном Минздраве сообщили, что передали следствию все материалы.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В конце осени стало известно о романе бывшей участницы реалити-шоу и богача иностранца. Не успели поклонники шоу «Дом-2» вдоволь позавидовать красивым влюбленным, как пара объявила о расставании. Как оказалось, Гиагиа бросил Феофилактову из-за ее чрезмерного увлечения соцсетями. Арабскому мужчине не нравилось поведение экс-звезды телестройки в Интернете. Он предложил девушке навсегда забыть об «Инстаграм», выйти за […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Ленинградской области семеро школьников отравились неизвестными конфетами / 25 декабря
- Володин предостерег Японию от пересмотров Второй мировой / 15 декабря
- Аналитики назвали пять доступных электрокаров с пробегом / 25 декабря
- Поклонники Макса Коржа попали в ДТП после концерта в Перми / 14 декабря
- Нумеролог Клара Кузденбаева прогнозирует рождение Ксенией Собчак второго ребёнка / 2 декабря
- Зеленский отказался от Донбасса после переговоров с Путиным / 27 декабря
- Финский министр Санна Марин в возрасте 34 лет станет самым молодым премьер-министром в мире / 11 декабря
- Зарубежные эксперты назвали 4 сока для улучшения сексуальных способностей / 2 января