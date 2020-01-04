Максим Фадеев: «Решение о роспуске артистов MALFA было правильным»

04.01.2020, 6:04, Разное

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал свое решение о роспуске артистов лейбла MALFA. Директор продюсерского центра убежден, что он сделал все правильно.
В своем микроблоге Instagram в разделе stories Максим Фадеев заявил, что он принял очень правильное решение. На данный момент продюсер отдыхает в Юго-Восточной Азии. Шоумен очень рад, что может спокойно провести новогодние каникулы, а его телефон не разрывается от звонков по рабочим вопросам. Музыкант не жалеет о том, что расторгнул контракты со всеми подопечными лейбла MALFA. Он настроен отдохнуть от бешеного ритма жизни и восстановить силы.

Ранее Максим Фадеев объяснял свое решение о роспуске артистов продюсерского центра тем, что его компания слишком разрослась, и ему трудно контролировать музыкантов. Поэтому продюсер хочет работать с небольшим количеством артистов, чтобы его «постоянно не дергали».

Максим Фадеев давно страдает от проблем с сердцем. Поэтому многие поклонники предполагают, что именно из-за состояния здоровья он распустил всех артистов. По некоторому мнению, шоумену сложно переживать и нервничать за своих подопечных.



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Последнее: Продюсер Максим Фадеев прокомментировал свое решение о роспуске артистов лейбла MALFA. Директор продюсерского центра убежден, что он сделал все правильно. В своем микроблоге Instagram в разделе stories Максим Фадеев заявил, что он принял очень правильное решение. На данный момент продюсер отдыхает в Юго-Восточной Азии. Шоумен очень рад, что может спокойно провести новогодние каникулы, а его […]

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