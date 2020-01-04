Мнение: Грязное белье Амины Окуевой

Как украинские спецслужбы проморгали важного свидетеля и передали его в ДНР по обмену

Сегодня на украинском информационном ресурсе «Страна.Юа» вышло интереснейшее интервью очень загадочной особы.

Артур Денисултанов, он же Артур Кринари, он же «Динго» стал фигурантом одной из самых загадочных криминальных историй на Украине последних лет. Его обвиняли в покушении на чеченца, воевавшего в одном из украинских карательных батальонов — Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву в 2017 году, которая всё же была убита осенью того же года.

Сам Артур Денисултанов свою вину отрицал, но и не раскрыл следствию мотивов своей встречи с этой супружеской парой.

В рамках обмена пленными 29 декабря 2019 года Артура Денисултанова передали в ДНР. Уже будучи на территории нашей Республики, данный гражданин поведал свою историю, и как бы ни было это странным, но первыми, кому он открылся, стал украинский информационный ресурс.

Его история действительно сенсационная. Мне тяжело сказать, почему он дал интервью именно украинскому информационному ресурсу, будучи у нас. Но подобные вещи происходят только по собственному желанию человека. Несмотря на пропаганду украинских СМИ о «кровавой гэбне», пытках и тоталитарном режиме, люди, находящиеся на нашей территории, абсолютно свободны и в праве делать то, что считают нужным, если это не нарушает действующего Законодательства ДНР.

Итак, вот само интервью Артура Денисултанова украинскому информационному ресурсу «Страна.Юа».

— Зачем вы встречались с Осмаевым и с Аминой. В чем суть дела?

— Как специалиста по розыску и переговорам с многолетним стажем меня просили выйти на них, встретиться и переговорить с ними. Потому что они пропали со связи и не хотели ни с кем общаться.

— А почему они пропали со связи и с кем они должны были общаться?

— Из-за пропавших денег. Около трех миллионов долларов. Точная сумма — $2,7 млн.

— Что это за деньги?

— Эти деньги были из России, конвертированные в Украине за минимальный процент и потом отправленные за рубеж. А вот этот минимальный процент как раз и оставался на волонтерскую деятельность и контролировал это тот человек, который крышевал и Окуеву и Осмаева.

— Что это были за транзакции и для чего предназначались эти деньги?

— Несколько транзакций. До января 2017 года, из которых пропали в общей сумме 2,7 млн долларов. Это обычный конверт, через фонды прогоняют деньги. А процент от конвертации, которые они забирают, оставляют себе для волонтерской деятельности. Там два-три фонда, которые курировали министр Аваков и его люди.

— То есть Аваков и его люди причастны к этой конвертации?

— И к конвертации, и ко всему остальному. Грубо говоря, кто крышевал их всех? Аваков. А от Авакова крышевали их всех по цепочке — Антоша (Антон Геращенко — Ред.), наш Боцман (Сергей Коротких, выходец из Белоруссии, в прошлом — один из ключевых людей в полку "Азов" — ред.), наша парочка. Все это — звенья одной цепи.

— Скажите, а Осмаев и Окуева сразу знали, что вы Артур, а не французский журналист, как вы представились перед встречей с ними?

— Конечно нет. Для того, чтобы до них добраться, я потратил много времени. Готовил бумаги, документы французского журналиста. И в этом же качестве брал у них интервью. Полтора месяца ходил с ними по ресторанам, кормил, поил. Какой киллер будет так делать, чтобы потом грохнуть? Кроме того, если и есть кто-то, кто был заинтересован в том, чтобы они были живы, это я, потому что мне нужно было вернуть деньги — 2,7 млн долларов. Эти деньги пропали после нескольких конвертаций. Это продолжалось с 2015-го года. Они выступали гарантами. Окуева лично через фонды проводила эти деньги и затем отчитывалась перед своим шефом. Лишь потом я понял, все эти операции были скрыты от Осмаева. Сначала я думал, он мужчина, чеченец, и он решает вопросы. Все произошло потому, что Осмаев не был в курсе. Она его использовала как флажок, а он ее в руках был просто лохом. Это мы уже потом узнали, что он ни рыба, ни мясо. Надо было с ней договариваться.

Сразу нужно пояснить ситуацию. Дело в том, что я до последнего момента, когда в меня выстрелила Окуева, представлялся французским журналистом из газеты "Ле Монд". Удостоверение журналиста было фальшивым, но то, что я журналист подтвердили в студии Шустера, это и убедило Окуеву в этом. Далее. Я предварительно в апреле встретился с ней в гостинице "Лыбидь", попросил ее и ее мужа дать интервью. Она согласилась. Потом я встретился с ней во второй раз, в этой же гостинице. И во время встречи спросил у Окуевой, мол, помимо задания взять интервью у вас, до меня как журналиста, дошла информация, что у вас были финансовые отношения с Францией. И спросил, у вас есть какие-то проблемы? Она занервничала и сказала, что финансовые отношения были, но связь с этими людьми прервалась. И сказала, что она эти проблемы порешает. Во время встречи она упомянула, что у нее есть куратор, который в курсе финансовых отношений с Францией. И у него есть вес и влияние, что бы все проблемы решить.

Затем, после майских праздников она познакомила меня с Осмаевым, представила как французского журналиста, она тогда в это еще верила. Мы три раза ходили вместе в рестораны, я все оплачивал. Во время встреч Окуева высказала то, что ее интересовало – она хотела вывезти Осмаева в Европу. Эту идею я поддержал и пообещал их вывезти во Францию. Также обещал им тридцать тысяч долларов вознаграждения за интервью во Франции.

Но все сорвалось во время последней встречи. Окуева я воспринимал как серьезного и солидного человека, который решал вопросы. Но он все время "понтовался", хвастался, мол, у него в Украине "все схвачено", он здесь "хозяин жизни", и ему все можно. Во время последней встречи, он похвастался тем, что ему недавно подарили пистолет Глок. Тут уже я не выдержал, у меня прорвались эмоции и я сказал ему на чеченском языке: "Адам, что за понты? Я тоже чеченец, кому ты это все рассказываешь?".

Окуева, услышав, что я заговорил на чеченском, тут же закричала: "Стреляй в него, Адам!". Осмаев схватил пистолет "Глок", я схватил его за руки и начал бороться. Окуева тем временем выхватила свой "Макаров" и выстрелила в меня. На "Глоке", который по их показаниям, якобы принес я, нет моих биологических следов – это доказано украинской экспертизой. Но есть ДНК Осмаева. Кстати, есть одна интересная деталь – пистолет "Глок" оказался переделкой из травмата и стрелял "через раз", давая осечки – Осмаев пытался меня из него добить, он заклинил. Если бы я был киллером, заказчики дали бы мне такое оружие? Пожалев денег на ствол?

Но я думаю, что они перед последней встречей уже знали, кто я на самом деле, что я не журналист. И приехали уже убивать.

— Вы упомянули про некого куратора Окуевой. Она успела назвать вам имя этого куратора?

— Амина назвала мне имя только одного человека, который ее связывает с его шефом, и который имеет вес. Это был Боцман.

— Это позывной Сергея Коротких?

— Да. Он был посредником между его шефом Аваковым и этой парой. И факты, и материалы, которые я все-таки сумел вывезти, рискуя жизнью, о которых я пока еще нигде не говорил и не говорю, говорят о том, что людей, которых сейчас хотят посадить, обвинив в убийстве Шеремета — это ложь. И я это докажу. Я пока еще тут, на перевалочном пункте в "ДНР". Ни слова не сказал, но планирую дать большую пресс-конференцию. Я вывез архив с доказательствами, свидетельскими показаниями и материалами, по которым я могу доказать, кто убил Шеремета, кому это было выгодно. Убийцы Шеремета причастны к взрыву Махаури (речь идет о резонансном взрыве на Бессарабке, в результате чего погиб чеченец Тимур Махаури, была покалечена его спутница и травмирован ее 6-летний сын Антон — Ред.) и Марату в Турции, и к убийству той же Окуевой. Боцман имеет прямое отношение к убийству Павла Шеремета. Он непосредственно подготовил взрыв (ранее об этой версии рассказывало и издание "Белорусский партизан" — ред.).

— Вы помните, когда в центре Киева взорвали машину Махаури?

— Да. Это было резонансное убийство.

— А вы видели ролики, где Боцман крутился около машины пять минут спустя?

— Нет, ролика не видел. Но помню взрыв и как все это происходило. Тимура не взорвали. Он подорвался на взрывчатке идентичной той, которой убили Шеремета. И он ее вез по заказу тех людей, которые его об этом попросили.

— А какой был мотив у Боцмана убить Шеремета?

— Все это звенья одной цепочки: убийства Шеремета, Махаури, Окуева. Но вы не знаете одного дополнительного факта, о котором я скажу во-время пресс-конференции. Шеремет занимался расследованием не только по шахтам и по украденным заводам на юге Украине, Николаевский порт, Одесский порт. И не только украденными и вывезенными из страны средствами. Он еще занимался материалами по убийству Немцова. И следы вывели его на Окуеву и Боцмана. Были зафиксированы переговоры по телефону. Этот след привел его к ним. Неосторожность Шеремета была в том, что он спросил у Боцмана, а знает ли тот, что Окуева имела контакты с теми людьми, которых обвиняли в убийстве Немцова. В этом была его ошибка.

— То есть, Коротких также причастен, по вашему мнению, и к убийству Немцова?

— Причастен, это громко сказано. Однако могу сказать наверняка, что он был в курсе.

— В прессе часто и много пишут о том, что вы работаете агентом Кадырова.

— Я был бы горд и счастлив, если бы это было так. И сейчас я бы не сидел здесь на карантине. Бред сумасшедшего. Я никогда с ним не встречался, не общался. В Украине меня почему-то называют "киллером Кадырова". Но я никогда не сотрудничал с какими-либо государственными служащими. Визит к Окуевой и Осмаеву был частным заказом – люди попросили меня как профессионала-переговорщика выяснить судьбу транша и вернуть деньги. А Окуеву убрали именно потому, что она из-за меня засветилась в крысятничестве денег, ни с кем не делилась и хотела быть самой умной. Вот и результат. Ее убрали свои же. Это на сто процентов. У меня есть факты.

— Амина Окуева была загадочной личностью. Она уезжала в Москву. Затем появилась в Украине. Что вы знаете о ее прошлом, о связях, контактах?

— Нам известно ее прошлое пошагово, до миллиметра. Есть несколько фактов, когда она приезжала в АТО. Там минимум дважды она переходила границу, и минимум дважды встречалась с представителями Москвы. Это тоже подтвержденный факт. В 1999 году она закончила модельную школу. В 2000-х году она познакомилась с чеченским олигархом Ахметовым. И после этого ее свели с оппозиционерами, которые воевали в Чечне. Потом одного из них убили. Потом она вышла за Окуева, сменив фамилию Никифорова на его фамилию. Его посадили на пожизненное. Ну а потом как-то загадочно и странно как герой и патриот она появляется в Украине.

— Возможно, вам известны детали по ситуации, когда Осмаев в Одессе подорвал квартиру в 2012 году, после чего его обвинили в подготовке покушения на Путина?

— Никого он там не подрывал, никакого покушения не готовил. Он взял двух пацанов, и на той квартире они экспериментировали, готовили какую-то взрывчатку. Она взорвалась на кухне. Его чуть зацепило. Двух других пацанов почему-то странным образом выдали России. Одному дали 10, другому 9.

— Все же уточню. Один был убит при взрыве, второго выдали, сам Осмаев бежал и был потом задержан.

— Осмаева задержали. Один погиб. Но был еще один человек, кроме Пьянзина, Осмаева и Мадаева. И в Россию выдали двоих – гражданина Казахстана Илью Пьянзина, и еще одного. Гражданина Казахстана выдали без всяких резолюций, санкций. А почему-то Осмаева, который был в розыске, не выдали. Вам не кажется это странным? А вам не кажется странным, что через восемь месяцев человек другой страны (Илья Пьянзин – ред.), выдается Украиной напрямую в Россию? А Осмаев, гражданин России, который находится в розыске, чеченец, не выдается? А не странно ли, что его старший брат (Адама Осмаева – ред.) до сих пор работает в следственном управлении ФСБ в России? И третий факт. Его дядя до сих пор работает ректором университета в Чечне. И никто никого не ущемляет.

— Вам известно, где сейчас находится Осмаев?

— 7 месяцев без вести пропавший. Его никто не может найти. Кто-то говорит, что он убит. Кто-то говорит, жив. Надеемся, что он находится в надежных руках.

Такая, вот, запутанная, но интересная история. Уверен, что у этой истории будет продолжение. Оставайтесь с нами и вы будете знать больше.

Даниил Безсонов

https://asd.news/articles/ukraina/kak-ukrainskie-spetssluzhby-promorgali-vazhnogo-svidetelya-i-peredali-ego-v-dnr-po-obmenu/ — цинк

Источник: Colonel Cassad

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