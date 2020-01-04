Мнение: Везунчик Трамп: ударил — и попал!



Старый гольфист.

Что ж до сегодняшнего удара американцев по Ирану, который нынче так активно обсуждается — там, по-моему, все гораздо проще, чем видится разным конспирологам. Американцы ударили, потому что ничего другого им не оставалось: просто прохлопать ушами — для них означало бы риск повторения нападения на их посольство в Багдаде, и нападения успешного. Трамп же не может себе позволить — в самый канун выборов! — войти в печальный список американских президентов, потерявших свои посольства от рук буйных дикарей, то есть войти в кампанию Обамы (штурм и убийство посла США в Ливии) и, конечно, Картера (многомесячная опупея с посольством США в Иране (sic!), которая, как известно, стоила Картеру избрания).

Оба, кстати — и Картер, и Обама — президенты от Демпартии и лауреаты Нобелевской премии мира, оба потеряли посольства вместе с дипломатами. Естественно, республиканцу Трампу входить в такую теплую компанию третьим очень неохота, поэтому для него захват посольства в Багдаде — просто страшный сон. А ведь иранцы уже сделали попытку, к тому ж формально говоря нападение на посольство приравнивается к нападению на сами Соединенные Штаты, то есть тут вообще-то налицо казус белли.

И что было делать? Можно было перебросить дополнительные войска на защиту в Багдад — но это было бы как-то непоследовательно, если учесть, что их оттуда не так давно выводили (кстати, выполняя данные Трампом предвыборные обещания). Поэтому нанести точечный удар и разом «срезать верхушку» всей ударной группировки Ирана — это представлялось едва ли не идеальным способом решить все проблемы хотя бы на время.

Тут удивительно другое — насколько классно всё прошло. Шандарахнули ракетами — и ведь попали! А сколько ж раз было, когда ничего не получалось. Вон, при Картере Штаты затеяли целую войсковую операцию по эвакуации окруженных в Тегеране дипломатов, выделили спецназ, месяц готовились — и облажались самым непристойным образом (финальный повод для того, что Картер отсидел на посту всего один срок).

В этом смысле Трампу армия по-настоящему помогла — военные не только пульнули, но и попали куда надо. Или же просто повезло, конечно.

Но в целом расстраиваться незачем — именно потому, что Тегеран является ближайшим союзником РФ по Сирии. Чем быстрее Штаты приструнят Иран, тем скорее нас вышибут к чертовой матери из Сирии — а это хорошо со всех точек зрения, поскольку там Россия ведет явно не свою войну (точнее — кто-то ведет войну Россией, что уж совсем позор и, будь я военным, вообще-то повод застрелиться). Домой, надо домой. Всё, что этому способствует — всё к лучшему. Так что такой трамповский гольф нам на пользу.

Источник: Размышления вольного социолога

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Последнее: Старый гольфист. Что ж до сегодняшнего удара американцев по Ирану, который нынче так активно обсуждается — там, по-моему, все гораздо проще, чем видится разным конспирологам. Американцы ударили, потому что ничего другого им не оставалось: просто прохлопать ушами — для них означало бы риск повторения нападения на их посольство в Багдаде, и нападения успешного. Трамп же […]