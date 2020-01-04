Методистская церковь собралась разделиться из-за геев

04.01.2020, 5:26, Новости дня

Протестантская Объединенная методистская церковь сообщила, что рассмотрит вариант разделения на две или более деноминаций в связи с разногласиями по вопросу гомосексуальности.

Разногласия касаются допустимости однополых браков в церкви и возможности поставления епископов-геев, не соблюдающих целибат, передает РИА «Новости».

Согласно предложению, которое сформулировала группа из 16 епископов и других лидеров церкви, церковь одобрит отделение традиционалистов в собственную деноминацию, которая получит 25 млн долларов и сохранит церковную собственность.

Этот вариант должен получить одобрение на общей конференции церкви в мае 2020 года, 

Предполагается, что при одобрении разделения наступит «конец или по крайней мере серьезное сокращение многолетней борьбы» по вопросу гомосексуальности.

Предыдущая конференция только углубила разногласия.

Традиционалисты уже составили собственную доктрину.

Методисты отделились от Англиканской церкви в XVIII веке.

Объединенная методистская церковь насчитывает 13 млн верующих. В США она занимает второе место по численности среди протестантских конфессий.



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