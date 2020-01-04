Федор Смолов больше не скрывает свои отношения с внучкой Бориса Ельцина

Федор Смолов раскрыл едва ли не главную тайну своей жизни. Футболист уже не скрывает свои отношения с внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.

Родственница политика уже давно вызывает повышенный интерес у папарацци, 17-летнюю девушку давно замечали в компании знаменитого спортсмена. Неоднократно пара появлялась вместе на отдыхе и в общих компаниях, и это при том, что Смолову уже 29 лет. 3 января, футболист разместил на странице своего аккаунта в соцсети Instagram недвусмысленные снимки. На фото он запечатлен вместе с внучкой знаменитого политика на отдыхе на курорте в одной из южных стран. Все сомнения отвергает тот факт, что Юмашева в кадре нежно обнимает Смолова.

Внимательные фолловеры профиля футболиста давно заметили, что внучка Ельцина часто публикует комментарии под постами российского спортсмена. И все они не остаются без внимания Смолова, что также говорит о многом. Стоит отметить, ранее звезда спорта делал довольно громкие заявления о том, что от женщин у него только проблемы, потому, с его слов, одиночество гораздо привлекательнее. Интересно, что отношения и секс футболист сравнивал с голами в ворота противника, предпочитая качественную игру, чем любовные отношения. Теперь, похоже, наконец-то, нашлась та девушка, с которой ему наиболее комфортно и хорошо.

Юная Мария Юмашева родилась в столице Великобритании, и сейчас она так же проживает в Европе. Девушка с раннего детства свободно владеет иностранными языками, и получила, по признанию ее матери, великолепное образование, подготовившее ее к любым поворотам во взрослой жизни. Впрочем, родственница политика утверждает, что ей всегда не хватало любви и внимания родителей, которые всегда были заняты работой. Всего у Бориса Ельцина шесть внуков от двух дочерей, из которых Мария является самой младшей.

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