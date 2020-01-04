Мнение: Ведьмаку заплатите чеканной монетой

Ну, и последние соображения после ликвидации Кассема Сулеймани.

Удар по иранскому режиму, безусловно, нанесен серьезный, но он, скорее, медийного плана. В реальности Сулеймани при всем своем авторитете и аппаратном весе не определял политику режима. Он был исполнителем и организатором, но не формулировал задачи. Уже поэтому все остается как прежде.

Нужно понимать, что ключевой проблемой, которая и вынуждает Иран проводить политику внешней экспансии, является тупик внутреннего развития, в который загнал страну режим. Принято считать, что кризис в Иране — следствие санкций Запада и США, но сами санкции являются ответом на политику Ирана, так что мы все время возвращаемся к характеристике клерикального режима, который и генерирует все проблемы страны как внутри нее, так и за ее пределами.

Тупик во внутреннем развитии может быть разрешен двумя способами — сменой режима или поиском дополнительных ресурсов для поддержания устойчивости существующего режима. Аятолллы категорически не намерены выпускать власть из рук, а значит, единственной возможностью для поддержания режима стала внешняя агрессия и экспансия, суть которой — вмешательство во внутренние дела соседних государств, создание там коллаборационистских правительств и перекачка ресурсов оккупированных стран в пользу иранского режима.

Это и происходит. Такая политика Ирана носит название "шиитского пояса" или "шиитского полумесяца". Альтернативы у нее при нынешнем режиме нет и быть не может. Иран становится страной, спонсирующей региональную нестабильность, терроризм и агрессию. Три войны, которые сегодня ведет режим — в Ираке, Сирии и Йемене — разрушает эти страны, генерирует в них гражданские войны, на которых зарабатывают приближенные к высшей управляющей верхушке иранского режима. Все, как у нас в России. Ничего нового.

Уничтожение Сулеймани никак не меняет характер иранского режима, а значит — агрессия и экспансия останутся базовыми принципами его политики.

Источник: Эль Мюрид

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