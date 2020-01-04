Мнение: О поступке своем не жалею, вины за собой не чувствую

О борьбе чекистов с беспризорностью в условиях разрухи после гражданской войны.

"Начэпидотряду.

Рапорт.

Довожу до Вашего сведения что мною вместе с Соколовой 12 и 13 числа был обследован приемник номер 3 на ул. Соборной и Заводской. Содержание приемника такое.

Общее количество детей говорят — 800 ч. Но это только цифры взятые с воздуха. Никто не знает точное количество. Нет никаких записей откуда дети, их фамилий; а прямо пускают с улицы, сажают немытыми за стол беспорядочно. Дети до моего прихода не мылись. Валялись на полу без коек. Лежали в изоляторе больные в своих испражнениях. Трупов по всем помещениям обнаружено 14 ч.

Отправила Соколову заявить в Губчека и трупы были увезены. Положение кошмарное. Вшей не оберешься, совершенно заедают истощенных детей.

Настоящее время положение мало-мало улучшается. Была комиссия. От Губкома тов. Опольский, от Наркомпроса не знаю кто, от Наробраза тов. Стензеньш и доктор Фейгель. От Боевого эпидотряда коммунистов записали меня — Сергееву. Составили Акт и послали его в Москву.

Теперь Опольский выписал два котла для готовки горячей пищи. Ставят Куб на 100 ведер для кипяченой воды. Чекисты делают детям нары и выписали посуды. Губком прислал 300 комплектов белья и 700 пар обуви. Детей начинают посещать воспитательницы, они распределены на несколько детей каждая. Завхоз новый, директор новый.

В изоляторе при кормлении детей теперь находятся дежурные. А до этого было замечено нами, что при раздаче пищи больным детям фельдшерица сливала детям только жидкость, а картофель и мясо поджаривала себе. Мы пригласили ее пройти с нами в отделение милиции, но она стала звать на помощь сторожа и побежала во двор. Там я догнала ее у забора и сказала что сейчас выстрелю, а дуло я ей шкуре в рот сунула, благодаря чему она упала в обморок.

О поступке своем не жалею, вины за собой не чувствую. Скажи она мне чего я-бы и сейчас выстрелила. Винтовку сдала Соколовой.

Начвзвода Сергеева А[нна].

13 дек. 1921 г."

ЦГАСО, ф. Р-2871, оп. 1, д. 18, л.171-171об.

https://d-clarence.livejournal.com/373693.html — цинк

С фельдшерицей обошлись весьма гуманно, хотя за обкрадывание голодающих детей могли бы и на месте шлепнуть.

Благодаря титаническому труду Дзержинского, эту ситуацию смогли переломить в масштабах страны.

Источник: Colonel Cassad

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